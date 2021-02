Fredag døde den berømte rapper, Nicki Minajs far, Robert Maraj, efter han var blevet ramt af en bil, som efterfølgende flygtede fra stedet.

Nu er der en anholdelse i sagen. Det skriver Sky News.

70-årige Charles Polevich meldte onsdag sig selv til politiet, som havde efterspurgt vidner til ulykken.

Ifølge Stephen Fitzpatrick fra New York City politi kan Polevich se frem til sigtelser for at forlade ulykkesstedet samt forsøget på at skjule skaderne på sin bil. Han stoppede ellers først, men flygtede så fra stedet, da han så, at han havde ramt en person.

Polevich var ikke nødvendigvis blevet sigtet, hvis han var blevet på ulykkesstedet, mener Fitzpatrick.

64-årige Robert Maraj blev ramt bagfra, da han fredag lidt efter klokken 18 var ude at gå tur på Long Island. Lørdag døde han på hospitalet.

Nicki Minaj har ikke meldt noget officielt ud om dødsfaldet, men vi ved, at forholdet mellem rapperen og faren tidligere har været anstrengt.

Hun har tidligere fortalt om, hvordan han var voldelig og altid råbte og bandede, ligesom hun ligeledes har omtalt en situation fra dengang, familien boede på Jamaica, hvor han forsøgte at brænde deres hus ned.