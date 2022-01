Nick Jonas og Priyanka Chopra Jonas er blevet forældre til deres første barn.

Det oplyser parret på Instagram, hvor de også afslører, hvorfor man ikke har set, at den indiske Bollywood-skuespiller og model har været gravid – barnet er nemlig blevet til ved hjælp af en rugemor.

»Vi er overlykkelige over at bekræfte, at vi har fået et barn ved hjælp af surrogasi. Vi beder om kunne holde denne specielle tid privat for at fokusere på vores familie,« skriver de samstemmende.

Det er kun en uge siden, at parret fortalte i et interview med Vanity Fair, at de drømte om børn.

Hvad er en rugemor? En rugemor er en kvinde, der efter aftale bliver gravid og føder et barn, som hun efterfølgende overdrager til andre mennesker.

Når en kvinde er rugemor uden at få penge for det, kaldes det et altruistisk rugemoderskab. Det kan typisk være en kvinde fra parrets familie eller venneflok, der hjælper med en graviditet.

Ved det kommercielle rugemoderskab får den fødende kvinde penge for sin ydelse. Den form for rugemoderskab er f.eks. tilladt i lande som Taiwan, England, Rusland, Ukraine samt nogle stater i USA. Kilde: Etisk Råd.

»De er en stor del af vores ønsker for fremtiden. Med Guds hjælp sker det, når det sker,« fortalte Priyanka Chopra Jonas.

29-årige Nick Jonas og 39-årige Priyanka Chopra Jonas begyndte deres romance, da sangeren skrev til Bollywood-skuespilleren på Twitter i 2016.

Blot to måneder efter, at de var blevet kærester, gik Nick Jonas på knæ – og det kom bag på Priyanka Chopra Jonas, at det skete så hurtigt, selvom de havde kendt hinanden i lang tid, før de blev et par.

»Jeg regnede med, at det ville ske på tidspunkt, men jeg var fuldstændig i chok. Jeg opgav kontrollen, og jeg gik bare med den. Vi sendte sms'er og lignende, og der kan have været en del af mig, der ville have noget seriøst. Men jeg tog en pause fra fyre på det tidspunkt. Jeg ville ikke have noget romantisk med nogen. Men der har altid været noget ved Nick,« har hun fortalt Elle.

I december 2018 blev de gift ved et tre dage langt bryllup.

Priyanka Chopra Jonas er en stor stjerne i indien, hvor hun har mere end 50 Bollywood-film på cv'et.

Nick Jonas blev kendt som en del af brødre-trioen Jonas Brothers, som foruden musikkarrieren har medvirket i film og tv-serier på Disney Channel.