Det har været en hård tid for Nick Jonas og Priyanka Chopra.

Det deler parret i et opslag på Twitter i forbindelse med mors dag.

De to blev for nylig forældre til en lille pige gennem en rugemor, men der har været store udfordringer for familien.

'På denne mors dag kan vi ikke lade være med at reflektere over de sidste par måneder og den rutsjebanetur, vi har været på. Vi ved nu, at der er mange, der har prøvet det samme som os. Efter over 100 dages indlæggelse er vores lille pige endelig hjemme,' skriver Nick Jonas i et opslag på Twitter.

On this Mother’s Day we can’t help but reflect on these last few months and the rollercoaster we’ve been on, which we now know, so many people have also experienced. After 100 plus days in the NICU, our little girl is finally home. pic.twitter.com/XptYSAjoJY — Nick Jonas (@nickjonas) May 8, 2022

Nick Jonas uddyber familiens udfordringer i en kommentar til opslaget.

'Hver families rejse er unik og kræver en stor del tro. Vi har haft nogle udfordrende måneder, men det, der står helt klart, er, hvor vigtigt og perfekt hvert øjeblik er.'

'Vi er meget glade for, at vores lille pige endelig er hjemme igen. Vi vil gerne takke hver en doktor, sygeplejerske og specialist på hospitalet, der har hjulpet os hele vejen. Vores næste kapitel begynder nu, og vores baby er virkelig sej.'

Musikeren bruger også et par opslag på at rose sin kone for at være en god og sej mor under hele forløbet.

'Jeg vil gerne sige stort tillykke med mors dag til min fantastiske kone. Du inspirerer mig hver dag, og du har taget denne her rolle på dig med en stor lethed. Jeg er så taknemmelig for at være på denne her rejse med dig. Du er allerede en fantastisk mor. Jeg elsker dig,' skriver han i opslaget.

I januar bekræftede parret, at de var blevet forældre.

Datteren har fået navnet Malti Marie Chopra.

Nick Jonas og Priyanka Chopra blev gift i 2018 ved et storstilet bryllup i Indien.