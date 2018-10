Nick Horup åbner op om tiden efter Mortens død.

Journalisten bag dokumentar-serien 'Er jeg da helt gak, mor?' fortæller, at tiden efter Mortens død var en meget hård periode. Morten Jensen døde 9. maj i år som 41-årig.

»Vi taler sammen om det, og Peter var ovre og besøge mig for en måned siden, hvor vi talte om, at det er vigtigt at holde fast i de mange fantastiske minder og sjove oplevelser, vi har haft sammen med Morten,« siger Nick Horup til Billed-Bladet.

Peter Palland og Morten Jensen blev kendte over hele landet, da de med dokumentarserien tog Danmark med storm i 1991.

Journalisten Nick Horup(øverst im) fik selskab af fra v.: Anna Ahleson, Peter Palland og Morten Jensen, da han torsdag jan. 4, modtog den årlige Gerlev-Prisen for de tv-udsendelser, han lavede for TV 2 Sporten om de tre udviklingshæmmede unge. Foto: BRIAN RASMUSSEN

Siden tv-programmet startede, har Nick Horup haft tæt kontakt til både Morten og Peter.

Nick Horup fortæller, at efter Mortens død har der været dage, hvor han har følt sig trist til mode, fordi der er blevet så stille.

Før i tiden plejede Morten at ringe til ham mindst en gang om ugen, og han fortæller også, at Morten har efterladt sig et kæmpe tomrum.

Nick Horup er dog også okay med, at Mortens liv sluttede.

Morten Jensen og Peter Palland. Foto: Nikolai Linares

Til Billed-Bladet fortæller han, at Morten havde et rigtig godt liv, selvom det sluttede i en ung alder, og at han nåede at opleve mere end mange 'såkaldte almindelige danskere', der bliver 90 år.

Nu glæder han sig over, at Peter har det godt, og som et sundt og rask menneske kunne fejre sin 42 års fødselsdag i fredags.

Både Peter og Nick er enige om, at der er sat det rigtige punktum for tv-programmerne om et stærkt venskab.

»Man skal aldrig sige aldrig, men Morten og Peter hørte sammen,« siger Nick Horup til Billed-Bladet.