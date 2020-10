Den amerikanske præsident Donald Trump har været smittet med corona, og han opfordrer nu sine landsmænd til at tage situationen med pandemien roligt.

Hans konkrete formulering er faldet skuespiller Nick Corderos enke, 38-årige Amanda Kloots, for brystet. Cordero var nemlig igennem et længere forløb med corona. Et sygdomsforløb, han ikke overlevede.

»Jeg forlader Walter Reed Medical Center i dag klokken klokken 8.30. Jeg har det rigtig godt. Vær ikke bange for Covid-19. Lad det ikke dominere jeres liv. Vi har under Trump-administrationen udviklet rigtig god medicin og viden. Jeg har det bedre end for tyve år siden,« lød det mandag fra præsidenten på præsidentens Twitter-konto.

En tekst, der har altså fået Amanda Kloots til at reagere.

Vis dette opslag på Instagram Is this the kind of person you want to lead our country? He had a chance to be kind, to show compassion. He had a chance to be a leader that shows a shred of empathy, decency and understanding to his people. This virus has dominated everyone’s lives. The over 212,000 now people who died, their families, our health hero’s that work every day in the hospitals, the people that lost their jobs and the people that lost their businesses. Instead he brags about himself and says this virus isn’t something to be afraid of. No thank you Mr. President. Your words are shameful, a dagger in the hearts of Americans. Please tell me how that makes America great again? @msnbc Et opslag delt af AK! (@amandakloots) den 7. Okt, 2020 kl. 7.12 PDT

'Til alle af de mere end 208.000 amerikanere, som har mistet folk, de elsker, til virussen – jeg står med jer, holder jer i hånden. Uheldigvis dominerede det vores liv, gjorde det ikke? Det dominerer Nicks families liv. Vi har åbenbart 'ladet' det dominere vores liv. Uheldigvis er det ikke alle, der er bare kan bruge to dage på hospitalet,« lyder det fra Kloots i et Instagram opslag.

Her har hun delt et billede af præsidentens tweet, så folk kan se, hvad det er, hendes kritik drejer sig om.

Hun fortæller om den hårde periode, hun havde, mens hendes mand led under sit sygdomsforløb.

'Jeg græd ved min mands side i 95 dage, hvor jeg så, hvad Covid-19 gjorde ved den person, jeg elsker. Det ER noget at være bange for.«

I skrivende stund har mere end 300.000 mennesker liket Kloots kritiske opslag om præsidentens udmelding.

Nick Cordero fik i april amputeret sit ben på grund af en blodprop, han fik i benet. Det var komplikationer, der opstod, efter han havde fået corona.

Han var inde og ude af koma, og det vakte håb, da han åbnede øjnene og kunne kommunikere, men alle håb brast, da han i slutningen af juli døde med corona. Han blev 41 år gammel, og efterlod sig foruden sin kone også sønnen Elvis.

Nick Cordero var bedst kendt fra teater-scenerne på Broadway, men var også med i flere tv-serier. Herunder 'Lilyhammer' og 'Blue Bloods'.