2022 har været et særdeles lykkebringende år for Nick Cannon.

Alene i år er den virile tv-værts børneflok nemlig vokset med fem og han kan nu bryste sig af at være far til 12.

Seneste skud på stammen, en datter ved navn Halo Marie Cannon, kom til verden 14. december.

Datteren har han fået med modellen Alyssa Scott, med hvem han i forvejen har sønnen Zen fra 2021, som døde blot fem måneder gammel grundet en tumor i hjernen.

»Zen er i hvert åndedrag, jeg tager. Jeg ved, at hans ånd var med os i rummet den morgen. Jeg ved, at han holder øje med os, han viser mig tegn hver dag. Jeg vil holde fast i dette minde for evigt,« skriver Alyssa Scott i et opslag på Instagram og fortsætter:

»Jeg vil huske lyden af ​​Nicks stemme, der siger »det er en pige«.(...) Jeg vil huske lyden af ​​hende, der græd med sit første åndedrag og da jeg mærkede hendes hjerteslag mod mit.«

Nick Cannon er i forvejen far til de 11-årige tvillinger Moroccan og Monroe, som han har med sangerinden Mariah Carey. Tv-værten og popstjernen var gift i otte år, indtil de blev skilt i 2016.

Derudover har Nick Cannon den femårige søn Golden og den toårige datter Powerful Queen med modellen Brittany Bell, samt sønnen Rise Messiah fra september 2022.

Sammen med dj'en Abby De La Rosa har han tvillingerne Zion Mixolydian og Zillion Heir på halvandet år samt datteren Beautiful Day, som kom til verden 11. november.

I juli fik Nick Cannon sønnen Legendary Love sammen med modellen Bri Tiesi.

To måneder senere, i september, fik han og LaNisha Cole sammen datteren Onyx Ice Cole.