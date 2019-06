Ordsproget 'Det går hurtigt i showbiz' har Nicholas Cage tilsyneladende også taget med sig i sit ægteskab.

Efter kun tre måneders ægteskab med den 34-årige makeup-artist Erika Koike har de to brudt deres hellige løfte til hinanden.

Ifølge det velinformerede medie TMZ blev parret skilt 31. maj i Nevada.

Det var også i Las Vegas, at det nu forhenværende par blev gift.

Det kom helt ude af det blå, at Hollywood-stjernen blev gift. Men han ansøgte også om at få brylluppet annulleret kun fire dage efter.

Men Koike påstod, at bryllupet var helt legitimt, og i stedet måtte Cage ansøge om en regulær skilsmisse, hvor der angiveligt også er faldet en pose penge af til eks-konen.

Cage var tilsyneladende ekstremt beruset, da han tog beslutningen om at blive gift for fjerde gang i sit liv.

Det fremgår af retsdokumenter, at skuespilleren 'manglede forståelse' for sine handlinger, og derfor var ude af stand til at indvillige i ægteskab med kæresten.

Nicolas Cage har sidenhen indset, at han handlede af impuls og var ude af stand til at forstå den fulde effekt af sine handlinger.

I skilsmissebegæringen afsløres det angiveligt også, at skuespillerens kone ikke havde fortalt ham om et forhold, som hun har med en anden person.

Ydermere skulle Erika Koike have en plettet straffeattest, som han ikke var bekendt med forud for ægteskabet.

Han har tidligere været gift med Patricia Arquette, Lisa Marie Presley og Alice Kim.