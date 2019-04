Halvanden måned efter sit legendariske Radio24syv-interview bliver Ghita Nørby nu hyldet fra en måske noget overraskende kant.

Niels Roos, tidligere kendt som rapperen Niarn, har nemlig valgt at få en ung udgave af Ghita Nørbys ansigt tatoveret på ryggen.

Han har lagt et billede af sin nye tatovering på Instagram og fortæller til B.T., hvorfor han fik den lavet:

»Jeg har altid været kæmpe Ghita Nørby-fan. Da Bobby (tatovøren, red.) postede designet på sin ’insta’, tænkte jeg: 'Hvis man skal have en Ghita-tatovering, så skal det være nu'.«

Niels Roos. Foto: Pressefoto Vis mere Niels Roos. Foto: Pressefoto

Det tog to en halv time at få den store tatovering lavet. At dømme ud fra tatovørens Instagram-profil har Westbridge Tatoo på Vesterbro i København netop specialiseret sig i tatoveringer af kendte ansigter som Bob Marley, Benny fra Olsen-Banden og Kanye West.

»Jeg er jo vokset op med hendes film, og hun spillede ofte et kækt ungt menneske, som den ældre generation havde svært ved at kontrollere, og det var jo i den grad noget, jeg kunne relatere til,« uddyber Niels Roos om sit valg.

Han tilføjer, at han sagtens kunne have fundet på at få lavet Ghita Nørby-tatoveringen uden den aktuelle sag om Radio24syv og interviewet, hvor Ghita Nørby overfusede journalisten Iben Marie Zeuthen.

Alligevel var timingen helt perfekt, fortæller han.

»Jeg synes da, det var et passende tidspunkt at give Ghita lidt kærlighed.«

Siden Radio24syv-interviewet er Ghita Nørby vendt tilbage til en hverdag, hvor hun turnerer med musikerne Michala Petri og Lars Hannibal.

I starten af april kommenterede hun hele sagen under en optræden til Nordisk Kulturfestival i Kalundborg.

Her slog hun fast, at hun er færdig med at blive interviewet.

»Det har været en meget underlig oplevelse for mig at blive bebrejdet at være 84 år. Det er mærkeligt at blive kaldt dement, eller at man har alzheimer, som jo ikke er noget at lave sjov med,« sagde hun blandt andet ifølge Sn.dk.

Niels Roos optrådte senest som Niarn sammen med Den Gale Pose til Fredagsrock i Københavns Tivoli. Derudover fortsætter han med showet ’Manden de kaldte Niarn’.