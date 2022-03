Filmverden blev ramt af et chok onsdag aften.

Her skrev Demi Moore på Instagram, at hendes eksmand, skuespilleren Bruce Willis, stopper karrieren, fordi han er blevet ramt af afasi.

Men afasi er ikke i sig selv en sygdom. Det er et symptom på, at man har en sygdom i hjernen, som påvirker sprogområdet. Det forklarer Birgitte Hysse Forchhammer, direktør hos Hjernesagen og neuropsykolog.

»Afasi som symptom er, at man har problemer med at kommunikere. Det kan være, når man skal udtrykke sig, eller når man skal forstå, og i nogle tilfælde kan begge dele være ramt. Det kan også påvirke evnen til at læse, og oftere har man også sværere ved at forstå tal og regne,« forklarer hun til B.T.

Hyppigst vil afasi opstå ved et slagtilfælde i hjernen, eller fordi man har slået i hovedet, og hvis dette er tilfældene, vil afasien opstå meget pludseligt.

Her er det bedste, man kan gøre, hurtigst muligt at ringe 112 og søge hjælp.

I mere sjældne tilfælde kan det være et tegn på begyndende demens.

Der er intet meldt ud om, hvad der ligger til grund for Bruce Willis' afasi, men af Demi Moores opslag fremgår det, at skuespillerens karriere slutter med øjeblikkelig virkning.

Ifølge Birgitte Hysse Forchhammer bliver de fleste, som får afasi, bedre til at leve med det, og nogle kan helt eller delvist 'genlære' sproget – dog med undtagelse af de personer, hvor demens er årsagen.

»Der er også mange, der lever med afasi hele livet – eksempelvis efter en blodprop i hjernen. Det at kunne kommunikere frit er vigtigt for os som mennesker, derfor er afasi et alvorligt handicap, der påvirker livskvaliteten både hos den, der rammes og de pårørende.«

»Det er vigtigt at forstå, at folk med afasi, uanset om det skyldes et slag eller demens, ikke pludseligt er dumme eller dårligt begavede. Det er kun sproget, der er påvirket,« lyder det fra Hjernesagens direktør.

En tredjedel af de mennesker, som bliver ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, oplever skader i de sproglige områder.