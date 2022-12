Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den britiskfødte stjerne er igen på besøg i København.

Lily Collins, der er bedst kendt for sin hovedrolle i Netflix-hitserien »Emily in Paris« hvor hun spiller marketingchefen Emily Cooper, der lander sit drømmejob i Paris, er endnu engang i på besøg i den danske hovedstad.

»Hygge season is in full swing …« skriver Collins i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun har 27 millioner følgere.

I opslaget har hun lagt en række billeder op, hvor hun går tur rundt om søerne i København mens sneen daler ned, fremviser et rejsekort i metroen og drikker kaffe på Prolog i Kødbyen.

På profilen kan man også se, at Collins er i København sammen med sin mand, den 39-årige filminstruktør og manuskriptforfatter Charlie McDowell.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lily Collins (@lilyjcollins)

Parret besøgte også Danmark i juni i år, hvor de blandt andet var en tur på Noma og restaurant Selma.

»Tilbage til vores yndlingsby og den fabelagtige mads land,« skrev Collins dengang på Instagram, hvor man også kunne se, at turen efterfølgende gik mod Stevns Klint, som skuespillerinden ligeledes delte flere billeder fra.

Lily Collins, der er 33 år, er født i England og opvokset i USA som datter af musikeren Phil Collins.

Hendes mand, Charlie McDowell, er særligt kendt for at have stået bag Elisabeth Moss-dramaet 'The One I Love'. Senest har han instrueret thrilleren 'Windfall', Lily Collins også spiller med. Parret blev gift i september 2021.

Den tredje sæson af hitserien »Emily in Paris« får premiere på Netflix den 21. december.