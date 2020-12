I forvejen kan han kalde sig far til otte. Men nu har Ashley Walters fået en ny titel.

Den 38-årige skuespiller, der er kendt fra Netflix-serien 'Top Boy', er nemlig blevet bedstefar til en lille pige.

Neveah Jade Walters hedder hun og er datter af én af hans tre sønner.

'Venner, mød mit barnebarn. Neveah Jade Walters... Godt klaret, søn! Jeg er så stolt af dig og T. Mere liv,' skriver bedstefaren på Instagram.

Et opslag delt af Ashley Walters /// Asher D (@ashleywalters)

Her lykønskes han af en lang række fans og bekendte. Blandt andet skriver hans kollega på serien 'Bulletproof' Noel Clarke, at 'Gud er stor' – og mere muntert:

'Du er bedstefar nu. Det kommer du til at høre for for evigt. Elsker dig, mand.'

Det er uvist, hvilken af Ashley Walters' sønner, der nu har fået titlen far. Sikkert er det dog, at sønnen formentlig kan hente hjælp og støtte fra sin egen far, der er en ganske erfaren mand, når det kommer til lortebleer og babygråd.

Således blev Ashley Walters senest far til en nyfødt for fire år siden, da datteren River kom til verden. Hun er ét af de tre børn, han har med sin hustru gennem syv år, Danielle Isaie.

Her Ashley Walters fotograferet sammen med den britiske prins Charles i forbindelse med velgørenhedsarbejde. Foto: CHRIS JACKSON

Derudover har han to døtre med en anden kvinde og tre med sin tidligere partner Natalie Williams.

Den i dag 38-årige skuespiller og tidligere rapper var kun 17 år, da hans første barn kom til verden. Noget, han tidligere har sat ord på i et interview med The Guardian.

»Jeg var et barn, der opdragede et barn. Jeg var slet ikke i stand til at forstå, hvad det ville sige at være far.«

Siden er han dog kommet efter det. Også selv om han for en stund måtte være fraværende på grund af en fængselsdom, som han i øvrigt har været åben omkring overfor sine børn.

»I dag ved jeg, at der ikke er et regelsæt. Du tager tingene, som de kommer, lærer af dine fejl og forsøger at rette op på dem så godt, som du kan.«

»Når vi mener, at nogle er gode fædre, er det i virkeligheden, fordi vi synes godt om måden, hvorpå de prøver.«