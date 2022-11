Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Heartstopper-stjernen Kit Connor har på Twitter meddelt, at han er biseksuel.

Men det er tilsyneladende ikke helt af egen fri vilje, at den unge skuespiller giver den oplysning til sine mere end en million følgere.

'Jeg er bi. Tillykke med at have tvunget en 18-årig til at udstille sig selv. Jeg tror, ​​nogle af jer gik glip af pointen med serien. Farvel,« skriver Kit Connor i opslaget.

I Netflix-serien 'Heartstopper', der portrætterer en kærlighedshistorie mellem to teenagedrenge, spiller han rollen som Nick, og det har fået flere seere til at spekulere i hans seksualitet.

Kit Connor, som også har optrådt i Elton John-biografien 'Rocketman', tweetede allerede i maj:

'Twitter er en så sjov mand. Tilsyneladende kender nogle mennesker herinde min seksualitet bedre end jeg gør …'.

Den 18-årige brite blev på de sociale medier anklaget for at 'queerbaite', efter han blev set hånd i hånd med skuespillerinden Maia Reficco, som han spiller sammen med i indiefilmen 'A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow'.

Queerbaiting refererer til, når nogen hævder at være en del af LGBTQ+-fællesskabet uden at være det – eksempelvis for omtale, eller når et tv-program eller en film antyder, at karakterer er LGBTQ+ for at tiltrække disse målgrupper, men holder op med at eksplicitere deres seksualitet.

I 'Reign with Josh Smith'-podcasten har Kit Connor tidligere fortalt, at der er »en fare« i at spekulere på sociale medier.



»I rollebesætningen er vi alle 18, og vi har et par mennesker i deres tidlige 20ere, og selv med de ældre medlemmer af rollelisten er vi alle så unge, at vi begynder at spekulere i vores seksualitet og måske presser os til at springe ud, når vi måske ikke er klar,« lød det blandt andet.

»Jeg føler ikke, at jeg behøver at mærke mig selv, især ikke offentligt. Det er 2022. Det føles lidt mærkeligt at lave antagelser om en persons seksualitet bare baseret på at høre deres stemme eller se deres udseende. Jeg føler, at det er en meget interessant, lidt problematisk, antagelse at gøre.«