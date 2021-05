Produceren Charlie Hanson er blevet taget af Netflix-serien 'After Life' og er blevet frataget sit medlemskab af det britiske filmakademi.

Det sker efter en gruppe på elleve kvinder har anklaget ham for seksuelle overgreb, herunder voldtægt.

Det skriver det britiske medie The Times.

Heri bringes et uddrag af en længere mail, som gruppen af kvinder har sendt til både streaminggiganten Netflix og det britiske filmakademi Bafta.

»Charlie Hanson er et rovdyr, der udnytter sit rygte, sine forbindelser og sin position til at lokke meget yngre, påvirkelige og nogle gange sårbare kvinder til at stole på ham. Af og til vil han love dem en funklende karriere under hans vinger, og så udnytter han den tillid på uhyggelige og ulovlige måder,« står det blandt andet.

Charlie Hanson selv benægter alle anklagerne imod ham og lover sit fulde samarbejde i den forestående politiundersøgelse.

Det meddeler hans advokat.

»Vores klient er chokeret og forfærdet over disse gamle og falske anklager om upassende opførsel overfor kvinder. Han fastholder, at han aldrig har opført sig upassende på nogen produktion, eller i det hele taget, og at der aldrig er blevet indgivet nogen klager omkring hans adfærd i løbet af hans mange årtier i mediebranchen,« lyder det i en officiel udtalelse.

Den 68-årige producer Charlie Hanson har i over 40 år arbejdet i komediebranchen - Ofte sammen med den britiske komiker Ricky Gervais, som ligeledes er aktuel i Netflix-serien 'After Life', han har skabt og spiller hovedrollen i.

Også Ricky Gervais forklarer, at han er »chokeret og forfærdet« over anklagerne, men at han er »overbevist om, at sagen bliver behandlet grundigt«.

Han påpeger også, at Netflix tidligere på ugen afsatte Charlie Hanson som producer.

Streamingtjenesten selv er ligeledes kortfattet i deres udtalelse om sagen.

»Mens beskyldningerne ikke er relateret til hans tid på serien, har vi straks fjernet ham fra produktionen og overført sagen til politiet,« lyder Netflix' officielle udmelding.

Tæt på samme melding giver Bafta, der har frataget Charlie Hanson sit medlemskab i det britiske filmakademi, efter de modtog mailen med overgrebsanklagerne fra de elleve kvinder i mandags.

»Bafta er en kunsterisk organisation og har ikke beføjelse til at undersøge ældre påstande om overgreb, derfor har vi henvist sagen til politiet. Den opførsel, som hævdes, er afskyelig og i direkte modstrid med Baftas værdier og har ingen plads i denne industri,« lyder det fra akademiet.

Også Charlie Hansons agentur, United Agents, har suspenderet ham fra deres repræsentation.