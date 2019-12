Vis dette opslag på Instagram

IM THE BIGGEST THING IN MUSIC RIGHT NOW. I CANT BE DENIED. FACT CHECK ME. #unstoppable #LMG #SilenceBreaker



Aaron Carter er lillebror til Nick Carter, som er en del af det meget succesfulde boyband Backstreet Boys.

De to har et meget anstrengt forhold til hinanden, og storebroren har fået et polititilhold, da han siger, at Aaron Carter har været voldelig overfor ham.

Det samme siger deres søster Angel, mens Aaron Carter holder fast i, at anklagerne er usande.

Foruden problemerne med Nick og Angel Carter, så har Aaaron Carter også tidligere sagt, at deres afdøde søster, Leslie Carter, forgreb sig på ham.

Stjernen vakte desuden opsigt, da han i september lagde et billede på sin Instagram-profil af den meget fremtrædende ansigtstatovering, han har fået.

Foruden at billedet med den meget tydelige tatovering i sig selv var opsigtsvækkende, så kom Carter også med nogle meget bombastiske udmeldinger.

'Jeg er det største i musik lige nu. Man kan ikke benægte det. Bare tjek fakta,' skrev han i opslaget, som i skrivende stund har høstet mere end 7.000 kommentarer.

Aaron begyndte at optræde med musik som syvårig og udgav sit første debutalbum i 1997, som solgte en million eksemplarer. Hans andet album 'Aaron’s Party' blev udgivet i år 2000 og solgte tre millioner eksemplarer i USA.