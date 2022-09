Lyt til artiklen

Det var blot fem år af hans liv. Men fem år, der skulle definere, hvem han var. Og nu er han ikke mere.

Hele Danmarks ‘Dus med dyrene’, Poul Thomsen, er død. 84 år gammel.

»Poul sov stille og roligt ind omgivet af mig og mine børn,« siger hans kone, Susanne Lichtenstein, til DR.

Det var i 1980, at hans store kærlighed til menneskets bedste ven gjorde ham berømt.

Som selvlært journalist landede Poul Thomsen i 1976 på Danmarks Radio, hvor han lavede en serie børneprogrammer om dyr.

Men nogen så, at hans talent rakte ud over de små. Og få år senere kom altså ‘Dus med dyrene’ til. Et spørgeprogram, hvor seerne kunne få svar på stort som småt.

Og de elskede det, danskerne, når Poul Thomsen med sin rolige stemme og venlige væsen fortalte og forklarede.

Det var dog ikke kun Poul Thomsen, der med ét blev berømt. Det gjorde hans hund Balder også. En gammel dansk hønsehund.

Poul Thomsen med hunden Balder, som var en fast ingrediens i 'Dus med dyrene'. Foto: ERIK JEPSEN Vis mere Poul Thomsen med hunden Balder, som var en fast ingrediens i 'Dus med dyrene'. Foto: ERIK JEPSEN

Den var fast inventar i studiet, og det udløste nærmest landesorg, da den døde i 1984.

Han blev overdynget med kondolencebreve fra hundredvis af danskere, der forstod hans sorg.

Og interessen for Balder ebbede aldrig ud.

»Der er stadig folk, der spørger mig, hvordan det går med Balder, selvom han altså døde for over 30 år siden,« fortalte en smilende Poul Thomsen i et interview med B.T. tilbage i 2016.

»Så svarer jeg: ‘Jeg håber, han har det godt, hvor han er’. Det var jo andre dage dengang i monopolets tid, men det er da lidt utroligt, at så mange rent faktisk så med.«

At miste Balder var dog ikke den eneste sorg i Poul Thomsens liv.

Hans første kone, Hanne, var nemlig bipolar og havde det meste af sit liv kæmpet med sin psykiske lidelse, og det var smertefuldt, da hun i 2007 valgte at tage sit eget liv.

En udvej, som også parrets ældste søn, Morten – der havde arvet moderens lidelse – valgte få år senere.

»Det var så forkert. Hvor jeg kunne forstå, at Hanne traf sin beslutning om selvmordet, så var det noget helt andet med Morten.«

»Han skulle ikke være død. Det var en psykose, der tog magten fra ham,« forklarede Poul Thomsen i et interview med Kristeligt Dagblad.

Men den folkekære tv-vært oplevede ikke kun sorg. Han oplevede også stor kærlighed.

Poul Thomsen med sin Susanne. Foto: Ernst van Norde Vis mere Poul Thomsen med sin Susanne. Foto: Ernst van Norde

Som 67-årig blev han nemlig forelsket. Smaskforelsket i den 30 år yngre Susanne Lichtenstein.

Siden han i 2000 gik på pension fra Danmarks Radio levede han og Susanne i pagt med naturen i den lille landsby Albæk tæt på Randers Fjord, hvor han også boede med sin første kone.

Her lå alle hundene i hans liv begravet i haven under en sten.

»Hver gang en af mine hunde dør, går jeg simpelthen i sort. Jeg ved godt, nogle tænker: ‘Kom nu videre, det er bare en hund’. Men det kan jeg ikke. Jeg bliver decideret ukampdygtig,« sagde han til B.T.

»I mit liv har mine største glæder og største sorger været knyttet til mine hunde. Hunde giver dig betingelsesløs kærlighed. De er altid hos dig. Dit forhold til børn, kone, familie kan gå op og ned, men sådan er det ikke med hunde.«

Hunde var en del af hans liv lige til det sidste. Her er han fotograferet i 2018 sammen med to af dem. Foto: Henning Bagger Vis mere Hunde var en del af hans liv lige til det sidste. Her er han fotograferet i 2018 sammen med to af dem. Foto: Henning Bagger

»Du kan hele tiden mærke deres puf efter dig, i bogstaveligste forstand, eller høre de glade klap i gulvet med halen, og når de forsvinder efter 10-12 år i dit liv, så er der altså et tomrum, som ikke bare kan fyldes ud.«

Kærlighed til Susanne og de firbenede bevarede han da også til det sidste.

I hvert fald fortæller Susanne Lichtenstein til DR, at den populære vært efterlader sig et hjem med masser af dyreliv.

»Vi har to hunde, fire høns og en hane. Han passede på menneskene omkring ham, men i særdeleshed også på dyrene. Han var jo virkelig en dyreven.«

Nu er han genforenet med dem alle.