Det er ikke for sjov, at myndighederne bliver ved med at tale om smittekæder. For når først én er ramt af covid-19, er alle i umiddelbar nærhed i risikozonen.

Det kan 'How I Met Tour Mother'-stjernen Neil Patrick Harris skrive under på.

Både han, hans ægtemand og deres tvillingebørn har nemlig været ramt af virussen i foråret. Og det var bestemt ikke en rar oplevelse, fortæller stjernen i NBC-programmet 'The Today Show'.

»Vi havde det alle godt før. Jeg troede, jeg havde fået influenza, og ønskede ikke at være paranoid. Men så mistede jeg min smags- og lugtesans, hvilket indikerede, at det var covid-19.«

»Så vi spærrede os inde.«

Heldigvis kom de alle på benene igen.

»Vi har det godt og vil bidrage til, at alle gør deres for at sløve udbruddet bedst muligt,« fortæller den 47-årige skuespiller.

Her den lille familie fotograferet i 2013. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Her den lille familie fotograferet i 2013. Foto: MARIO ANZUONI

David Burtka og Neil Patrick Harris mødte hinanden, da Burtka havde en mindre rolle i 'How I Met Your Mother'. I 2014 blev de gift.

Sammen har de datteren Harper og sønnen Gideon, som begge er ni år.

For et par år siden var hele familien på tur i det danske, hvor de blandt andet lagde turen forbi Michelin-restauranten Noma, som fik rosende ord med på vejen.

