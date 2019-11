Fredag blev sidste tur på gulvet i denne omgang for Neel Rønholt i 'Vild med dans'.

Efter en omdans mod Christopher Løssø måtte skuespilleren forlade programmet.

Og selvom Neel Rønholt har fået mange gode minder med partneren, Michael Olesen, så er det alligevel ærgerligt at ryge ud:

»Selvfølgelig er vi ærgerlige over at ryge ud. Selvfølgelig er vi det - vi var så tæt på finalen,« siger hun kort efter aftenens program.

Men selvom det ikke bliver til en semifinale næste fredag, så tager Neel Rønholt det positive med fra de mange uger på dansegulvet:

»Helt oprigtigt fra det inderste inde kan jeg ikke være ærgerlig, fordi jeg er så glad for alt det, vi har fået.«

Parret ville ikke svare på, om det var det teknisk dårligste par, som røg ud hertil aften:

»Det har jeg ingen kommentar til, fordi det her handler om meget mere end teknik. Så derfor,« lød det fra Michael Olesen overfor B.T:

Det blev et exit for Neel Rønholt og Michael Olesen her til aften i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Det blev et exit for Neel Rønholt og Michael Olesen her til aften i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Danseparret er ikke i tvivl om, at de kommer til at holde kontakten i fremtiden:

»JA!,« sagde de begge i kor til B.T., da spørgsmålet blev stillet.

Neel Rønholt tilføjede med et stort smil, at det var godt, at de var enige om det - ellers havde det måske været en smule akavet.

De fire tilbageværende par i årets 'Vild med dans' er: Oscar Bjerrehus, Christopher Læssø, Jakob Fauerby og Coco O.