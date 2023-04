Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I sidste uge fyrede de 85 procent af medarbejderne, og nu er nedturen total for Richard Bransons satellitfirma.

Virgin Orbit er begæret konkurs, skriver BBC og Sky News.

Den britiske milliardær ejer 75 procent af firmaet, hvis vision var at gøre rummet mere tilgængeligt for almindelige mennesker.

Midlet var en særlig teknologi til affyring af satellitter, men de økonomiske problemer får nu Virgin Orbit til at indstille driften i 'den umiddelbare fremtid.'

Richard Branson's space firm Virgin Orbit files for bankruptcy https://t.co/0Oy2mBn4Y0 — BBC News (UK) (@BBCNews) April 4, 2023

De to britiske medier skriver, at virksomheden har indgivet konkursbegæring i USA.

Konkursen kommer efter, at det ikke er lykkedes at sikre nye investeringer.

Administrerende direktør, Dan Hart, siger ifølge Sky News, at medarbejderne har arbejdet hårdt for at udvikle den nye teknologi og bringe den i drift. Han fremhæver, at det er lykkedes at opsende 33 satellitter i kredsløb. Håber er at finde en køber til virksomheden.

»Vi tror på, at den banebrydende lanceringsteknologi, som dette team har skabt, vil appellere bredt til købere, mens vi fortsætter processen med at sælge virksomheden,« siger han.

Virgin Orbit: Sir Richard Branson's rocket company lays off 85% of staff https://t.co/0ZuRZk8mKt — BBC News (UK) (@BBCNews) March 31, 2023

Virgin Orbit blev stiftet i 2017 og benytter sig af omdannede Boeing 747'ere til at frigive raketter fra luften.