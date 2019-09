Hvis Radio24syv fortsætter med en digital sendetilladelse, bliver det uden mandagsprogrammet Q&A.

Det oplyser Henrik Qvortrup, der sammen med Mikkel Andersson er vært på mediemagasinet, på sin Facebookprofil.

Til B.T. uddyber han, at han er ærgerlig over beslutningen, men at han samtidig er stor respekt for den.

»Det har været et godt og sjovt program at lave, og lytterne har også været glade for det. Jeg ville gerne have fortsat, men jeg har respekt for, at pengene skal passe.«

Dermed er Henrik Qvortrup blandt de medarbejdere, der mandag har fået besked om, at de fra 1. november ikke længere er ansatte på taleradioen.

I alt er mellem 10 og 12 personer blevet opsagt som følge af, at kanalen i 2020 vil have et mere skrabet budget end tidligere.

2020-budgettet på 70 millioner vil være mere end 20 millioner lavere end det for 2019.

Og det er altså, hvis Radio24syv overlever.

I disse dage er kanalen blandt dem, der har ansøgt om en kommende DAB-sendetilladelse. Også LOUD og dk4-Radio konkurrerer om denne.

Dermed er alle medarbejdere på Radio24syv formelt opsagt, når kanalens nuværende sendetilladelse udløber 31. oktober, såfremt kanalen ikke vinder udbuddet om den nye DAB-kanal.

Hvem, der fremover får lov til at sende digital radio, bliver afgjort 22. oktober.

Men selv hvis Radio24syv overlever, vender Q&A ikke tilbage til fladen.

Dem, der mandag har fået besked om, at de er opsagt, vil nemlig ikke blive genansat.

Trods sin opsigelse håber Henrik Qvortrup, at hans tilbageværende Radio24syv-kollegaer kan få lov til at fortsætte hos kanalen.

Selv er han ikke urolig for fremtiden. Han har efter SE&HØR-skandalen i 2014, som han som tidligere redaktør for mediet spillede en hovedrolle i, erhvevet sig som blandt andet politisk kommentator.

»Jeg har travlt med alt muligt, så det er ikke, fordi jeg kommer til at kede mig,« griner han.