»For hun var nede Mette, nede Mette, nede Mette, nede Mette. Mette hun var nede med det.«

Der var ikke mange, som ikke brølede med, da rapperen Blaks megahit 'Nede Mette' bragede ud af højttaleren tilbage i 2016, hvor sangen blev årets mest downloadede og streamede sang.

Mere end 1,3 millioner kroner strømmede angiveligt ind på Nakskov-drengen Henrik Blak Restrups konto i perioden fra april til december, men her fire år senere er det ikke mange penge, som Blak får ud af hittet.

Det påstår den 31-årige musiker i hvert fald selv i den nye DR-serie 'Nede Mette - Hittet der ødelagde alt', som får premiere på søndag.

I programmet påstår rapperen, at hans ungdomssven Besmir Ismaili, der er krediteret som sangens komponist og producer, har snydt ham, så vandet driver.

Ifølge Henrik Blak Restrup overrakte Besmir Ismaili ham en kontrakt i 2017 - og fordi de to har været venner i mere end et årti, skrev Blak under uden at tage videre notits af, hvad der stod i kontrakten.

»Han var som min bror, så jeg havde ikke de store spørgsmål,« som rapperen siger i programmet, der har i alt tre afsnit.

I begyndelsen af 2018 begyndte mistanken dog at vise sig hos Blak, da hans kammerat angiveligt begyndte at få råd til »store biler, dyre huse og dyre ferier«, og derfor valgte rapperen at vise kontrakten til sin ven, der var ved at uddanne sig til advokat.

Rapperen Blak føler sig røvrendt af sin tidligere ven, produceren og ungdomsvennen Besmir Ismaili. Foto: Louis Gretlund/DR Vis mere Rapperen Blak føler sig røvrendt af sin tidligere ven, produceren og ungdomsvennen Besmir Ismaili. Foto: Louis Gretlund/DR

Advokaten vurderede efter sigende, at Blak var blevet 'snydt' til at frasige sig alle rettigheder til sine sange og til at takke ja til en månedsløn på blot 16.666 kroner før skat.

Til kameraet viser Blak en opgørelse fra 2018, der angiveligt er bevis på, at de sange, han har været med til at skrive, har tjent 6,6 millioner kroner i royalties. Penge, som Besmir - ifølge Blak - har taget til sig selv.

På det tidspunkt stopper det lange venskab, og i stedet begynder en retssag.

Blak og hans advokat, Majken Korsgaard, siger i programmet, at de vil indgå forlig med Besmir og pladeselskabet Flexmusic, som produceren stiftede sammen med Blak under succesen med 'Nede Mette'-hittet.

Forliget lyder angiveligt på, at Blak vil have 500.000 kroner plus fremtidige 50 procent af indtjeninger på sine egne sange samt 33 procent af indtjeningen på de sange, han har været med til at lave.

Det afviser Besmir dog, siger Majken Korsgaard.

B.T. har været i kontakt med rapperen for at høre, hvor sagen ligger den dag i dag.

»Jeg kan næsten ikke svare på, om vi er tættere på eller længere væk fra en løsning,« siger Blak og fortsætter:

»For mig at se forsøger de (Besmir og Flexmusic, red.) at gøre det til en forhalingssag. De prøver at trække tiden ud.«

Hvordan det?

»Jeg kan forstå, at de finder på nye undskyldninger hele tiden og for eksempel ikke vil fremsende de ting, vi beder om. Jeg vil meget gerne indgå et forlig for at slippe uden om en reel retssag, da det kræver både tid, penge og energi, men det går frem og tilbage, og vi kan ikke blive enige.«

Hvorfor skriver du overhovedet under på den kontrakt uden at tjekke, hvad der står?

»Vi startede selskabet (Flexmusic, red.) sammen. Vi var alle sammen bedste venner og rendte rundt sammen hver dag. Jeg så den virkelig ikke komme.«

Blak fortæller, at han kun én gang har hørt fra sin tidligere ven. Og det var, da produceren sendte rapperen en mail, hvor han angiveligt forsøgte at overbevise ham om, at han ikke havde snydt ham.

»Jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle svare, når jeg jo sort på hvidt kan se, at tallene siger noget andet.«

Har I set hinanden siden?

»Ja, vi er stødt på hinanden til awardshows og sådan noget, men der bliver hverken givet håndtryk eller nikket med hovedet. Jeg holder mig for mig selv, når han er der, og det samme tror jeg, han gør.«

B.T. har været i kontakt med Besmirs advokat, Karina Lind Bertelsen, som skriver følgende kommentar i en besked:

'Både Besmir og Flexmusic er uenige i stort set alle Blaks påstande i programmet, og vi stiller os meget undrende over for, at Blak og hans advokat vælger at inddrage en retssag, de selv har startet, i et tv-program, mens sagen verserer,' skriver hun og fortsætter:

'Så længe retssagen verserer, mener vi, at retten - og ikke pressen - er rette forum at rette påstande mod hinanden. Vi har tillid til, at seerne godt ved, at der altid er to sider af en sag.'

'Nede Mette - Hittet der ødelagde alt' får premiere søndag den 16. februar klokken 06.00. Det kan ses her.