I sidste uge døde 'Glee'-skuespillerinden Naya Rivera i en tragisk drukneulykke, og nu har ekskæresten, rapperen Big Sean, delt et rørende opslag på Instagram.

Rapperen har siden ulykken holdt sig fra at udtale sig, men nu bryder han tavsheden.

I et langt opslag på sin Instagramprofil hylder han den 33-årige skuespillerinde:

'Hvil i fred, Naya. Gud velsigne din sjæl. Tak, fordi du velsignede os alle med dit talent og din tilstedeværelse. Du er en helt! Ikke kun på grund af, hvordan du reddede din søn, men også fordi du har brudt barrierer ned for så mange mennesker for at få dem til at føle sig selvsikre og stå oprejst og være stolte,' skriver han og fortsætter:

Rest In Peace Naya, God Bless your Soul! Thank you for blessing us all with your talent and presence. you are a hero! Not just because of how you saved your son, also because of the barriers you knocked down for so many people to make them feel confident in themselves and to stand tall and be proud when they couldn't achieve that on their own. I appreciate and cherish everything that ever happened between us for making me wiser and a better person. I'm still grieving and in shock, I can't believe this is real. I'm praying for you and your family and I know your watching over them and protecting them. Rest In Peace Naya

'Jeg værdsætter og værner om alt, hvad der nogensinde skete mellem os for at have gjort mig til et klogere og bedre menneske. Jeg er stadig i sorg og i chok, jeg fatter ikke, at det er virkeligt. Jeg beder for dig og din familie, og jeg ved, du holder øje med dem og beskytter dem.'

Parret fandt sammen i starten af 2013 og allerede i oktober blev parret forlovet. Forholdet endte dog i 2014 da der begyndte at florere utroskabsrygter. Dette blev aldrig bekræftet, men ikke lang tid efter at forholdet sluttede, begyndte Big Sean at date Ariana Grande.

Efterfølgende blev Naya Rivera kæreste med Ryan Dorsey, som hun fik sønnen Josey med i 2015. Parret gik fra hinanden i 2018.

Naya Rivera forsvandt den 8. juli, da hun var ude og sejle med sin søn. Sønnen på fire år har senere fortalt, at de var ude og svømme i søen. Her hjælper Naya Rivera sønnen ombord på båden, men hun når aldrig selv ombord igen.

Sønnen har fortalt, at da han så sig tilbage, kunne han se sin mor forsvinde under overfladen.

Naya Riveras lig blev fundet i søen den 13. juli.