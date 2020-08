Han er manden, alle mænd vil være som. Og manden, som alle kvinder begærer.

Sådan har instruktør Steven Spielberg beskrevet manden, der i en alder af 70 af People Magazine blev kåret som 'Århundredets mest sexede mand': Legenden Sean Connery, som nu fylder 90 år.

Med sin dybe, sexede stemme, et både lunt og farligt glimt i øjet og en figur, selv de græske guder ville misunde, har Sean Connery da også gjort et uudsletteligt indtryk på filmlærredet gennem adskillige årtier.

Ikke mindst – selvfølgelig – takket være hans ikoniske præstation som »Bond, James Bond«. For hvilken han gang på gang er blevet udråbt som den bedste. Til trods for, at han faktisk selv hadede den.

Som vi bedst kender ham, i den ikoniske rolle som agent 007. Foto: AFP Vis mere Som vi bedst kender ham, i den ikoniske rolle som agent 007. Foto: AFP

»Jeg har lyst til at slå ham ihjel,« har han udtalt om dén filmkarakter, han var tæt på slet ikke at komme til at spille.

Den legendariske filmproducer Cubby Broccoli var nemlig ikke meget for Connery til rollen som Bond, fordi den skotske skuespiller med sit udseende lå milevidt fra forfatter Ian Flemings cool agent 007.

Men Broccolis kone Dana var af en anden opfattelse.

»Se ham lige,« sagde hun til sin mand og trak ham med over til vinduet, hvorfra man kunne se den 31-årige Sean Connery krydse gaden.

»Han går som en panter. Mænd og kvinder vil elske ham.«

Det fik hun ret i. Og det har de gjort siden.

De seneste 45 år har Sean Connery været gift med Micheline Roquebrune. Her er parret fotograferet sammen i 2009. Foto: David Moir Vis mere De seneste 45 år har Sean Connery været gift med Micheline Roquebrune. Her er parret fotograferet sammen i 2009. Foto: David Moir

I 2006 valgte Sean Connery at gå på pension, han havde fået nok af at være i rampelyset. Og dét så bogstaveligt, at han siden 2011 stort set ikke har vist sig offentligt, men levet et tilbagetrukket liv – i luksus, vel at mærke – på Bahamas sammen med sin kone gennem 45 år.

Som en hyldest til Connery, Sean Connery har vi her samlet fem ting, du måske ikke vidste om den ikoniske filmstjerne.

Kvinderne

Den velkendte flirt mellem miss Moneypenny og James Bond. Her i filmen 'Dr. No'. Foto: UA/Dr. No Vis mere Den velkendte flirt mellem miss Moneypenny og James Bond. Her i filmen 'Dr. No'. Foto: UA/Dr. No

»Hvis jeg fik frit valg på alle hylder, ville jeg gifte mig med Roger Moore, men have Sean Connery som elsker.«

Sådan lyder det fra Lois Maxwell, der i de første 14 Bond-film spillede den ikoniske rolle som Miss Moneypenny.

»Han har denne blanding af farlighed og humor i sine øjne. Og en lækker fyldig underlæbe, der er lige til at bide i.«

Og den tiltrækning er hun ikke ene om.

Selv om det ikke har skortet på kvinder i sit liv har Sean Connery dog – for det meste – de seneste 45 år undgået fristelserne og holdt sig til sin fransk-marokkanske kone, Micheline Roquebrune.

Vovehalsen

Sean Connery og Catherine Zeta-Jones i filmen 'Lokkeduen', hvor han rent faktisk spiller en klatretyv. Foto: REUTERS Vis mere Sean Connery og Catherine Zeta-Jones i filmen 'Lokkeduen', hvor han rent faktisk spiller en klatretyv. Foto: REUTERS

Det er bestemt ikke kun på film, at Sean Connery har været noget af en vovehals. Også privat syntes han frygtløs, som dengang hvor han kom til at smække sig ude af sin lejlighed i Los Angeles. Og skulle bruge sine golfkøller.

Men i stedet for at tage elevatoren ned til dørmanden og bede om hjælp til at få døren op kravlede den utålmodige Sean Connery ud af et vindue – på 17. sal – og klatrede som en tyv ad en smal afsats mod sin egen lejlighed, fandt et åbent vindue, kravlede ind og hentede sine golfkøller og nøgler og kom fløjtende ud igen.

Usikkerheden

Dette kunne have været et foto af Sean Connery som Gandalf i 'Ringenes herre'. Men den skotske stjerne takkede nej. Foto: HANDOUT Vis mere Dette kunne have været et foto af Sean Connery som Gandalf i 'Ringenes herre'. Men den skotske stjerne takkede nej. Foto: HANDOUT

Han voksede op i kummerlig fattigdom i Edinburgh, hans første seng var en skuffe i en kommode. Og allerede som dreng måtte han tage arbejde som mælkebud for at hjælpe med at føde på bordet.

Som 21-årig fik han en forsigtig fod inden for skuespillet – og hvordan det gik, ved vi jo alle – men han vidste også, at han med sin baggrund og manglende skoling aldrig ville blive en af dem, der havde den store palette at spille på, og han kendte sine begrænsninger.

»Jeg læste bogen, jeg læste manuskriptet, jeg så filmen, og jeg forstår det stadig ikke,« har han sagt, om at han i sin tid takkede nej til den ellers ikoniske rolle som Gandalf i ‘Ringenes Herre’.

Bissen

Før han blev skuespiller og bodybuilder, tjente Sean Connery penge ved at være nøgenmodel for kunstelever. Her et maleri af ham fra 1952. Foto: DAVID MOIR/Reuters Vis mere Før han blev skuespiller og bodybuilder, tjente Sean Connery penge ved at være nøgenmodel for kunstelever. Her et maleri af ham fra 1952. Foto: DAVID MOIR/Reuters

'Big Tam' blev Thomas Sean Connery kaldt som teenager. Og som 18-årig kom der endnu flere muskler på, da han gik all-in som bodybuilder og faktisk stillede op til flere Mister Universe-mesterskaber.

Men musklerne blev ikke kun brugt til mesterskaber, som en af Edinburghs mest voldelige bander måtte sande, da de en aften i Edinburgh forsøgte at stjæle Sean Connerys jakke.

De var seks mod én, men da Connery først havde grebet den ene i struben, en anden i overarmen og knaldet de tos hoveder ind i hinanden, bad de pænt om tilgivelse.

Også Hollywood-legenden Lana Turners gangsterkæreste kom i nærkontakt med Connerys næver, da han i jalousi truede med en pistol.

Først vred Connery pistolen ud af hans hånd, hvorefter han stak ham en lige højre.

Pengene

Med 350 mio. dollars på bundlinjen, har fødselaren rigeligt at være glad for. Foto: Reuters Vis mere Med 350 mio. dollars på bundlinjen, har fødselaren rigeligt at være glad for. Foto: Reuters

Ifølge hjemmesiden celebritynetworth.com er den nu 90-årige Sean Connery god for ikke mindre end 350 mio. dollar svarende til 2,2 mia. kroner. Men som de tørt konstaterer, kunne han have lagt 450 mio. dollar oveni, hvis han havde sagt ja til 'Ringenes Herre'.

Med en luksusvilla på Bahamas, en ditto på de græske øer og i Nice þ som dog er sat til salg – mangler Bond-stjernen dog næppe de ekstra penge.

Hvad der til gengæld betyder meget for ham er at kæmpe for sin ret.

»Jeg er blevet taget i røven flere gange end en luder,« har en bramfri Sean Connery tidligere sagt med reference til især sit mangeårige slagsmål med Bond-filmenes producenter.

Dem sagsøgte han for 1,7 mia. kroner i ubetalte royalties og mente, at de skulle kompensere for det afkald, han på grund af rollen måtte give på sit privatliv. Søgsmålet endte med et forlig indgået uden domstolenes indblanden.

Kilder: people.com, The Herald, Wikipedia