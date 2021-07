»Min depressive tilstand blev meget, meget værre under forløbet. Jeg havde det rigtig skidt, jeg kunne ikke noget, jeg var ked af det hele tiden og fik angstanfald.«

Det fortæller 22-årige Natasja Madsen til B.T. om det online coaching-forløb, hun undergik hos en af Lenus eHealths største profiler.

B.T. har de seneste dage afdækket, hvordan milliardvirksomheden inden for online coaching opsøger realitystjerner uden faglig uddannelse til at være trænere gennem dem, samt hvordan flere spiseforstyrrede kvinder får forværret deres tilstand ved at blive presset igennem stramme trænings- og kostplaner i et forløb hos forskellige af virksomhedens coaches.

For Natasja Madsen var det hendes psykiske tilstand, der blev forværret af et online coaching-forløb.

Natasja Madsen. Foto: AJ Foto

Natasja lider af angst og langvarig depressiv tilpasningsreaktion.

Det gjorde hun klart for sin coach, allerede inden hun startede forløbet. Her blev hun lovet, at hun ville blive støttet i de svære tider.

»Men så kom jeg ind i en svær periode psykisk, og jeg kunne ikke følge med. Samtidig blev forståelsen mindre og mindre. Der var ikke nogen forståelse for, at det ikke altid er lige nemt at have en depression. At få et 'kom så, smukke' og den slags duer ikke, når man har det svært,« forklarer Natasja Madsen.

Poul Videbech, professor og overlæge på ​Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, understreger ligeledes, at depression i værste fald kan være livstruende, og derfor skal folk uden faglig baggrund »holde fingrene for sig selv«.

»Hvis ikke man ved, hvad man har med at gøre, eller vurderer det forkert, så kan man selvfølgelig se, at folk får det dårligere, eksempelvis fordi man kommer til at presse dem til noget, som de ikke magter. Det vil forværre depressionen,« forklarer depressionsforskeren.

Og det skete for Natasja Madsen.

»Jeg følte mig nedgjort og presset til at overholde en masse ting. Jeg følte, at jeg dumpede en eksamen, hver gang jeg skulle stille mig op på vægten,« forklarer hun.

I korrespondancen mellem Natasja og hendes Lenus-coach fremgår det eksempelvis, at hun blev opfordret til at spare de kalorier eller indhente den træning, hun havde tabt på grund af sine nedture, og rådgivet til at planlægge træningen forud, så hun nemmere kunne få den klaret.

Natasja Madsen lider i dag stadig af angst og depression, men hun har siden forløbet accepteret sin krop og er blevet side 9-pige. Foto: Janus Nielsen

Men det hjalp ikke for Natasja, der havde prøvet at forklare, at hun i perioder var så ramt af angst oveni sin depression, at hun ikke engang var i stand til at komme ud af sengen.

Men hun blev ikke hørt, og da hun til sidst ikke kunne andet end at ligge ned og pine sig selv, gav hun op og lod de sidste uger af sit tre måneders forløb løbe ud i sandet. Hun lod være med at svare tilbage på sin coachs beskeder og at følge hans kost- og træningsplaner.

»Problemet er, at hvis man er depressiv, så kan man jo ikke sige fra, hvis man bliver presset, fordi man ikke har kræfterne til det. Det er lige præcis det, der er problemet, hvis man ender hos folk, der ikke har en faglig baggrund til at vurdere sådan nogle sager, for så kan det gå galt og forværre depressionen,« advarer overlægen Poul Videbech.

Han tilføjer, at man som depressiv bør søge råd og vejledning hos sin egen læge, inden man tilmelder sig et sådant online coaching-forløb.

På den måde kan lægen også støtte en undervejs og sige til, hvis forløbet virker til at gøre mere skade end gavn.

I et samlet svar fra Lenus eHealth angående de flertallige klienter under platformens tilknyttede coaches, der har fået forværret eller påbegyndt en spiseforstyrrelse, depression eller andre psykisk lidelser af et forløb, lyder det:

»Spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser er en alvorlig ting, der selvfølgelig skal tages meget seriøst. Desværre er det også et voksende problem – ikke kun i online coaching, men i hele sundheds- og fitnessbranchen generelt. Derfor vil vi i Lenus være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at tage spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser alvorligt,« skriver administrerende direktør Bertram Thorslund.