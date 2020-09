701 kvinder har indtil videre skrevet under på det åbne brev, som seks kvindelige journalister fra TV 2 har taget initiativ til for at støtte op om Sofie Lindes afsløring af sexisme i hendes unge dage på DR.

En af underskriverne er den kendte tv-vært Natasja Crone. Hun var meget i tvivl, om hun skulle underskrive brevet. Men torsdag besluttede hun sig – og det var der én særlig grund til.

Det beretter Natasja Crone selv i et opslag på sin Instagram-profil.

'Jeg var vitterligt i tvivl. Også om min underskrift. Ikke fordi, beretningerne kom bag på mig. Jeg er hverken blind eller døv, men jeg troede faktisk, at den slags uhyrligheder afgik lige så stille ved døden, da MeToo-bevægelsen blev født og voksede sig stor,' skriver hun.

Hun forklarer videre, at hendes tvivl også handlede om, hvorvidt debatten ville blive for unuanceret – og mistænkeliggøre for mange for noget, som hun troede hørte fortiden til.

Men torsdag oplevede Natasja Crone noget, som fik hende til at beslutte at sætte sin underskrift på det åbne brev, som er blevet til på initiativ af journalisterne Maria Andersen, Anne Sofie Hvenegaard, Julie Kragh Thisgaard, Christine Brink, Camilla Slyngborg og Anne-Katrine Bondo.

Her talte Natasja Crone nemlig med en ung journalist. Og hun fortalte, at de lumre ting stadig foregår i Danmark anno 2020.

'Jeg fortalte hende om mine overvejelser omkring det fælles opråb, og hun fortalte så mig, hvordan hendes tidligere chef et sted i det danske medielandskab skrev et utal af meget eksplicitte sex-beskeder til flere af sine yngre, kvindelige ansatte,' skriver Natasja Crone i sit opslag og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram I de her dage er medieluften tyk af fortids-beretninger fra kvinder, der fortæller om mandlige overordnede, der gik langt over grænsen i deres mere eller mindre direkte, sexuelle tilnærmelser og tilbud. @sofielinde1 kickstartede en vigtig debat med sin historie om en decideret trussel om et valg mellem oralsex eller en smadret karriere, og nu skriver 100vis af kvinder i mediebranchen under på et åbent brev, der både er en støtte til Sofie og en erklæring om, at den slags stadig foregår. Jeg var vitterligt i tvivl. Også om min underskrift. Ikke fordi, beretningerne kom bag på mig. Jeg er hverken blind eller døv, men jeg troede faktisk, at den slags uhyrligheder afgik lige så stille ved døden, da #metoo-bevægelsen blev født og voksede sig stor. Min tvivl handlede også om, at debatten ofte bliver så unuanceret, når alle løber i samme retning i vrede. Er det her en kultur? Er det enkelte idioter? Er det stadig udbredt? Meget konkrete, anonymiserede beretninger fra fortiden, der mistænkeliggør en række, specifikke mediemænd, flyver rundt på sociale medier, hvor der ivrigt bliver gættet på konkrete navne. “Det var helt sikkert ham der xx. Han er så pisseklam.” Torsdag talte jeg så med en ung journalist. Jeg fortalte hende om mine overvejelser omkring det fælles opråb, og hun fortalte så mig, hvordan hendes tidligere chef et sted i det danske medielandskab skrev et utal af meget eksplicitte sex-beskeder til flere af sine yngre, kvindelige ansatte. Det var ikke en historie fra en svunden tid. Den var fra 2020. Da sagen kom til ledelsens kendskab det pågældende sted, blev manden fyret. Men hvad der virkelig gjorde mig indigneret var, at kvinderne gennem flere år IKKE havde turde gå til HANS chefer og fortælle sandheden. De var bange for, at det ville få konsekvenser for deres karriere. At de var besværlige eller nærtagende. At de ikke ville blive taget alvorligt. Sådan skal det jo simpelt hen ikke være længere. Så nu har også jeg sat mit navn under det brev på grund af netop det: For at vise min støtte til lige præcis de kolleger. I må aldrig frygte at gå til ledelsen, hvis I oplever grænseoverskridende adfærd. Sig det højt, mediechefer! Et opslag delt af Natasja Crone (@natasjacrone) den 10. Sep, 2020 kl. 1.55 PDT

'Det var ikke en historie fra en svunden tid. Den var fra 2020.'

Ifølge Natasja Crone blev den pågældende mandlige chef fyret, da beretningerne kom til ledelsens kendskab. Men det, at det tog flere år, før manden blev stoppet, fordi flere kvinder ikke havde turdet gå til hans chefer af frygt for konsekvenser for deres karriere, gjorde Natasja Crone indigneret.

'Så nu har også jeg sat mit navn under det brev på grund af netop det: For at vise min støtte til lige præcis de kolleger. I må aldrig frygte at gå til ledelsen, hvis I oplever grænseoverskridende adfærd. Sig det højt, mediechefer!' lyder det fra den kendte vært.

B.T. har haft kontakt med Natasja Crone for at spørge, om hun vil uddybe yderligere, hvorfor hun har valgt at lave opslaget på Instagram. Natasja Crone oplyser, at hun med sit opslag forsøger at komme med nogle 'nuancer' på sin beslutning, og at hun gerne vil dele sine 'personlige refleksioner'.