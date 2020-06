Kroppen opfører sig ikke helt, som den plejer. Ryggen driller. Løbeskoene er pænt parkeret på bunden af skabet. Ting, der er til at leve med. I hvert fald når man hedder Natasja Crone og snart runder 50.

»Jo, jo,« smiler hun, »der er nogle bomme, der går ned rundtomkring, der kommer flere breve fra pensionskasser end trendy natklubber. Men det har jeg det altså ret godt med.«

Der er da heller ikke dømt meget 50-års krise over Natasja Crone, som hun sidder der i solen og misser med øjnene med bare fødder og skjorten smøget op.

Man er, siger hun med et skuldertræk, hvad man udstråler. Selvom hun i dag godt kan mærke, at hendes tilgang til livet er blevet lidt mere nuanceret.

I dag har jeg lettere til tårer, er mere grådlabil og bekymret Natasja Crone om at blive ældre

»Ser jeg 10-15-20 år tilbage, var jeg mere sorgløs. I dag har jeg lettere til tårer, er mere grådlabil og bekymret. Men det er naturligt.«

»For jo ældre jeg bliver, jo flere oplevelser har jeg også på godt og ondt. Og det er dem, der sætter sig,« mener Natasja Crone, som er blevet mere bevidst om, hvor skrøbeligt livet også er.

»Men det er den melankolske side af mig. Jeg er altså stadig utrolig god til at begejstres. Glasset er stadig altid halvt fyldt,« tilføjer hun med et smil.

Halvt fyldt eller ej, er der dog ting i timeglasset, som har ændret sig i TV 2-værtens bevidsthed. Som nu hendes forhold til tøj.

Tidligere havde Natasja Crone det fint med at vække opsigt i sin påklædning. Her som vært for 'Stjerne for en aften'. Foto: Claus Fisker Vis mere Tidligere havde Natasja Crone det fint med at vække opsigt i sin påklædning. Her som vært for 'Stjerne for en aften'. Foto: Claus Fisker

»Nu skal der nok være 47.000 feminister, der kommer efter mig og slår mig med en D-skål, men jeg kan bare mærke, at min holdning til min påklædning har ændret sig i forhold til for 20 år siden.«

»Forleden prøvede jeg f.eks. en bikini, og som jeg sagde til min kæreste, var den sgu lige et nummer for opsigtsvækkende,« griner hun og fortsætter:

»Min holdning er stadig den, at alle kroppe er bikinikroppe, og at kvinder skal tage præcis det på, som de har lyst til.«

»Men lige dér kunne jeg mærke, at det ikke var dér, jeg var. At jeg ikke havde lyst til at være opsigtsvækkende. Og sådan har jeg fået det med tøj. At jeg synes, at der er ting, jeg ikke længere kan gå med.«

Jeg tropper virkelig op i en god jogging-buks Natasja Crone om at være sig selv, når hun går ud og handler

Forfængelig er den populære vært dog langtfra. For selvom hun som kendt ansigt i årtier har måttet tage med, at nysgerrige blikke følger hende overalt, har det aldrig fået hende til at ændre på, hvem hun er.

»Når jeg kommer ned i Superbrugsen, tænker folk sikkert 'Hold da op, ser hun sådan ud i virkeligheden?' For jeg tropper virkelig op i en god jogging-buks og med morgenhår,« kommer det med en hjertelig latter fra Natasja Crone.

»Jeg har vænnet mig til, at folk har en mening om mig. Også omkring de underlige spring, jeg har foretaget karrieremæssigt.«

»Det har jeg for længst accepteret, at sådan er det. Jeg bliver ikke sådan én, der får en fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste. Til gengæld har jeg undt mig selv at prøve mange ting.«