Tv-værten Natasja Crone har fuld fart på både karrieren og kærlighedslivet.

Med et nyt job som vært på TV 2's nye aftenunderholdning, Go' aften LIVE og et nu treårigt langt forhold til kollegaen Rasmus Tantholdt, så ser det ud til, at det kører ret godt for den 49-årige tv-vært.

Men kærlighedslivet har ikke altid været så lykkeligt for hende. Det afslører hun i et nyt interview med ALT for damerne.

Damebladet vil vide, hvad den sværeste forandring i hendes liv har været. Det er svært for hende at pege på noget specifikt.

»Jeg har haft svære og udfordrende perioder i mit privatliv, fordi jeg ligesom så mange andre danskere ikke har formået at kunne blive sammen med den samme partner,« siger hun og fortsætter:

»Det er forandringer, man selvfølgelig ikke ønsker, og hvis man blev sammen og ellers havde det godt, kunne det spare en for utrolig mange bekymringer og sorger.«

Hun fortæller, at der har været perioder, hvor hun har været meget ked af det. Men ser hun tilbage, så er der ikke noget, hun ikke har fået løst.

Natasja Crone har tidligere været gift med Nikolaj Back, som hun har to sønner på 17 og 21 år med. I dag har hun et fantastisk forhold til sine sønners far og det samme har Rasmus Tantholdt.

Inden hun genfandt den store kærlighed med Rasmus Tantholdt, var hun kærester med en anden TV 2-kollega, Lasse Sjørslev.

Det forhold varede i syv år.

Rasmus Tantholdt har også en søn fra sit tidligere forhold til Caroline Boserup, og af hensyn til drengene er parret endnu ikke flyttet sammen.