Tv-værten Natasja Crone har mistet sin far, filmproduceren Erik Crone.

Det skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun både hylder sin far og fortæller om forløbet.

'Hans død kom både hurtigt og langsomt. Med to alvorlige kræftdiagnoser vidste vi godt, at han ikke blev Dronning Elizabeth-gammel. Men han levede heldigvis uden de store gener indtil for få måneder siden. Og så gik det stærkt,' skriver den 52-årige tv-vært i opslaget, som hun har ledsaget af et billede af sin far i hospitalssengen og hendes to voksne sønner, der står ved siden af.

I opslaget beskriver hun også, hvordan hun de seneste uger sammen med sin søster har været der for deres far og talt med ham om både sjove og alvorlige sager:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Natasja Crone (@natasjacrone)

''I er det vigtigste i mit liv, og det har I altid været. Jeg ved ikke, hvor god jeg har været til at sige det,' sagde han til mig og min søster for en uge siden. Vi var aldrig i tvivl. Han viste det konstant i sin omsorg og endeløse hjælpsomhed – uanset om han boede i København, i Holte, i New York, på Ærø eller på Lolland,' skriver Natasja Crone videre.

Erik Crone blev 75 år og var kendt som filmproducent. I 1972 grundlagde han sit eget produktionsselskab Crone Film og stod blandt andet bag film som 'Flugten', 'Per' og 'Den korte sommer'.

Siden var han både filmkonsulent ved Filminstituttet, programdirektør for TV 2 samt direktør for Det Danske Filminstitut 1988-90, direktør for Nordisk Film og Film Fyn samt formand for Producentforeningen.

Han havde dog også en anden passion, inden han gik ind i filmbranchen.

Erik Crone i sine lidt yngre dage. Foto: JAN JØRGENSEN Vis mere Erik Crone i sine lidt yngre dage. Foto: JAN JØRGENSEN

'Før han blev far og filmproducent, var han kirkesanger – og kunne virkelig trippe over en særligt, kreativ harmoni. Han lagde en stabil andenstemme til alle Beatles-numre helt til det sidste,' skriver Natasja Crone i opslaget og forsætter:

'Da jeg sang 'Here, There And Everywhere' for ham på Svanevig Hospice for nogle dage siden, var i jeg i tvivl om, hvorvidt han hørte noget som helst bag iltmaske og morfin. Men pludselig brummede han en tydelig andenstemme, og da jeg anerkendte det talent i den situation med et 'Hey, du lægger stadig en totalt god andenstemme, Muffe', svarede han helt tørt 'I know'…! Det var ellers på et stadie, hvor han var holdt op med at tale, drikke og spise.'

Ifølge Natasja Crone var hendes far helt til det sidste 'den følsomme kyniker, der 'jokede galgenhumoristisk med sygeplejersker og læger med en diskret tåre i øjenkrogen. Men uden bitterhed,' skriver hun og forklarer, at hun aldrig har set sin far beklage sig eller lægge ansvaret for sin livssituation over på andre.

'Når det hele syntes virkelig svært, så han altid muligheder for at rejse sig på en ny, spændende måde. Derfor var han også eminent til at lytte og hjælpe. Aldrig fordømmende, aldrig for meget. Altid opmuntrende, anerkendende og klar med en kærlig, halvironisk bemærkning, som han i øvrigt ofte selv grinede højst af,' forklarer værten, der slutter opslaget med en tak til sin far:

'Så kære Erik aka Muffe – tak for at være sådan en dejlig far og morfar – og sådan et fint forbillede på at leve livet med en ukuelig tro på, at det hele nok skal gå. Måske ikke helt efter planen, men så på en anden måde, der kunne vise sig at være mindst lige så god. Måske endda endnu bedre.'