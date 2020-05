Selvom en stor del af hendes arbejdsliv er styret af et manuskript, elsker hun uforudsigeligheden. Det spontane. Uventede. Trives med at være kæreste med Rasmus Tantholdt, som aldrig aner, hvordan næste uge ser ud. Trives med, at mulighederne står åbne. Men på ét enkelt område går det knap så godt med uvisheden.

»Det har jeg det virkelig svært med,« indrømmer Natasja Crone og rynker på næsen over sig selv. Den vender vi tilbage til.

Lige om lidt kan Natasja Crone kalde sig 50-årig. Har – indrømmer hun – fået flere facetter ind i sit liv.

»Der er en skygge af bekymring over andre menneskers helbred, som jeg nogle gange slæber med mig. En usynlig rygsæk af bekymringer for, at telefonen ringer med en virkelig hård besked. Den findes hos mig nu,« erkender Natasja Crone og fortsætter:

Blå bog Natasja Crone Natasja Crone er født i 1970

Datter af filmproducenterne Nina og Erik Crone

Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1996

Startede sin TV-karriere på DR, hvor hun blandt andet var vært på Sporten, 'Melodi Grand Prix' og talentshowet 'Stjerne for en aften'

Var en del af det originale værtshold, da TV 2 News i 2006 gik i luften

Blev efterfølgende vært på TV 2 Nyhederne

Er for tiden udlånt til 'Go' aften Live' frem til årsskiftet

Blev i starten af 2020 kåret som 'Årets bedste vært – fakta'

Var fra 1998 til 2004 gift med Nikolaj Back, med hvem hun har sønnerne Samuel og Noah

Fra 2009 til 2016 kæreste med TV 2-kollega Lasse Sjørslev

Har siden 2016 dannet par med TV 2-korrespondent Rasmus Tantholdt

Bor i Vedbæk nord for København

»Men i mit eget liv er jeg utrolig glad. Jeg elsker mit job, har en sød og dejlig kæreste. Er sindssygt privilegeret. Jeg føler mig på toppen,« griner hun. Og tilføjer så:

»Men jeg vil gerne stoppe tiden i forhold til børnene og al den flytten hjemmefra.«

Uforudsigeligheden, der er en del af den populære TV 2-vært, har hun ikke fra fremmede. Som barn voksede Natasja Crone nemlig op i filmkulisser i Lyngby.

Begge forældre er filmproducenter og havde ofte gang i nye projekter. Så mens andre børn gik på fritidshjem, var Natasja med, når film som 'Busters verden' og 'Zappa' blev til.

Natasja Crone husker sin barndom i filmkulisserne som magisk og fantastisk.

»Det var en vildt fascinerende verden, jeg elskede den,« fortæller Natasja Crone, som husker, at hun som barn også gik til hånde og fik lov til at trykke på dén knap, der skulle advare om, at der nu skulle være stille, for optagelserne var i gang.

»Så der var ikke noget med en mor, der havde bagt boller, eller traditioner omkring, hvad vi skulle i ferierne,« siger Natasja Crone, for hvem dén uvished blev hendes trygge ramme, som hun har taget med ind i sit voksenliv.

Snart blev hun dog dén, som andre trykkede på knappen for, når hun tonede frem på skærmen som vært.

I 1998 fik hun job på DR Sporten, men andre steder i det store hus fik man hurtigt øjnene op for Natasja Crones talent.

Sådan så det ud, da Natasja Crone i 2001 var vært ved Det Internationale Melodi Grand Prix sammen med Søren Pilmark.

»Dengang syntes jeg, at det var verdens sjoveste rollercoaster-ride, som jeg ikke vidste, hvor endte. Jeg steg bare om bord,« smiler hun om at stå i spidsen for såvel det danske som internationale Melodi Grand Prix, 'Stjerne for en aften' og DR's store jubilæumsshow.

Af og til kneb hun sig i armen. 'Tænk, at jeg får penge for det her,' lød det oppe i hendes hoved over uge efter uge at stå foran 1,5 mio. seere. Men den følelse varede ikke ved.

Da Danmarks første 24-timers nyhedskanal, TV 2 News, gik i luften den 1. december 2006, var dronningen af dansk underholdning, Natasja Crone, at finde blandt kanalens værter.

Uforudsigeligheden havde slået til igen.

Det var lidt af et gok i nødden Natasja Crone om at få nej fra DR

»Det var et vildt hop. Det krævede styrke og mod at finde deres nummer, ringe op og spørge, om de ikke kunne bruge sådan én som mig,« siger Natasja Crone om at bide al sin stolthed i sig. Men også at være stædig.

»Jeg drømte jo om at få lov til at blive journalist igen og havde forsøgt at overbevise den daværende nyhedschef på DR om at vende tilbage. Men 'det ser jeg ikke for mig', lød svaret. Det var lidt af et gok i nødden og et nederlag,« husker hun.

Fortrydelse ligger ikke til Natasja Crone. Heller ikke i forhold til turen omkring underholdningsverdenen, selvom det tog tid at genopbygge troværdighed som nyhedsvært. Men det blev den rigtige vej for hende.

TV 2 News blev til TV 2 Nyhederne. Og p.t. er hun frem til årsskiftet udlånt til 'Go' aften Live' og prøver dér kræfter med en ny side af sig selv.

Natasja Crone har stået på mål for meget i sin karriere. Men også på hjemmefronten, hvor hendes rolle som mor er ved at være udspillet.

Og det er også sådan én, hun på hjemmebanen så småt forbereder sig på.

For sideløbende med det travle karriereliv er Natasja Crone mor til sønnerne Samuel og Noah, som i dag er henholdsvis 21 og 18.

Mens Samuel er fløjet fra reden, bor Noah stadig hjemme. Så længe det varer.

»Jeg er vildt stolt af dem begge to. Samuel har arbejdet og rejst, siden han blev student, og ved stadig ikke, hvilken retning han skal i.«

Natasja Crone til gallapremiere med de to sønner Samuel og Noah.

»Men jeg er ikke sådan én, der presser på. For da jeg var 21, vidste jeg overhovedet heller ikke, hvad jeg ville, så for mig er det vigtigere, at han finder noget, han rent faktisk brænder for,« siger hun om sin ældste søn.

»Noah spiller fodbold, er på kontrakt med FC Nordsjælland og på ungdomslandsholdet. Og om alt går vel, bliver han student til næste år.« Og så sukker hun.

»Jeg var god til at give slip på Samuel, nok fordi der stadig var én her. Men når HAN flytter,« siger hun og kaster hovedet i retning af Noahs værelse, »så er det ligesom alvor. Så sidder jeg her!«

Over de seneste år har Natasja Crone da også mærket på egen krop, hvordan hendes rolle som mor har udspillet sig mere og mere.

Man står udenfor og banker på Natasja Crone om at rollen som mor er udspillet

»At være småbørnsmor var vanvittig besværligt med flyverdragter, hente og bringe, mandsopdække og forældreintra, og jeg kan huske, hvordan jeg tænkte, hvor nemt det ville blive, når de var ældre.«

»Men døren er på en eller anden måde lidt lukket nu. Man står udenfor og banker på og vil rigtig gerne være med til det hele, og det har de sådan set ikke brug for.«

»Jeg har jo lyst til stadigvæk at være mor. Men de har deres eget liv nu, er voksne mænd.«

»Rationelt kan jeg godt se, at det er dejligt og et sundhedstegn. Men jeg synes, at det er lidt svært,« slutter Natasja Crone, som på den ene konto ville ønske, at alt var, som det plejede.