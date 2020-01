Lørdag havde Natasja Crone en dejlig aften. Hun var sammen med sin kæreste Rasmus Tantholdt til uddeling af Tv-prisen og kunne forlade showet med en pris for 'årets vært - fakta' for en partilederrunde, hun havde styret.

Det var dog også en aften i morsomhedernes tegn, og Natasja Crone lod vært Anders Lund Madsen vide, at han i en gammel anmeldelse i Ekstra Bladet havde skrevet, at hun lignede 'en gammel kælling', da hun var bare 24 år gammel.

Noget, hun nu forklarer overfor B.T.

»Altså man må ikke misforstå mig. Jeg er glad i dag, og jeg var virkelig også glad i går. Det var bare så oplagt, at jeg ikke kunne lade være,« lyder det fra hende.

Natasja Crone og Rasmus Tantholdt. Foto: Nørgaard & Nørgaard.

»Jeg har jo på ingen måder noget imod Anders Lund Madsen. Tværtimod synes jeg, at han er en rigtig god vært, og han var også en rigtig god vært ved Tv-prisen.«

Hun forklarer, at hun ikke kunne lade muligheden forbipassere, men hun fornemmede også, at folk i salen forstod, at hun bragte eksemplet frem i al venskabelighed.

Dengang Anders Lund Madsen skrev, at Crone lignede 'en gammel kælling', var det første gang, hun blev anmeldt for en tv-præstation, og det var en lidt overvældende ting, fortæller hun. Bare det at skulle stå på landsdækkende fjernsyn var en omvæltning.

Crone siger, at hun allerede dengang havde læst meget af Anders Lund Madsen, som, hun syntes, skrev rigtig godt. I dag kan hun ikke huske, om hun blev meget ked af anmeldelsen.

Anders Lund Madsen stod for værtstjansen ved TV-Prisen. Foto: Nørgaard & Nørgaard.

»Jeg kan jo næsten ikke være blevet mindeværdigt ked af det. Jeg har i hvert fald ikke ligget søvnløs i de efterfølgende 25 år.«

Natasja Crone, der i dag er vært på 'Go' Aften Live', tror ikke, at man ville se nogen blive kaldt for en 'gammel kælling' i en anmeldelse i dag.

»Det er jo en debat, der kører i den her tid, og især efter Lise Rønnes meget velskrevne indlæg i Politiken, så syntes jeg, jeg lige ville komme med den kommentar, for det er da lidt sjovt,« siger værten, der understreger, at det var sagt med et glimt i øjet. Hun tilføjer, at mænd på skærmen også er udsat for deres.

B.T. har uden held forsøgt at få fat i Anders Lund Madsen for en kommentar, men han undskyldte dog fra scenekanten ved prisuddelingen.