Mange ting er vendt på hovedet i disse dage. Det gælder også Natasja Crones arbejdsliv.

Hun er lørdag vært, når TV 2 sender 'Danmark holder sammen' for at hylde dem, der gør en ekstra indsats for sammenholdet under corona-krisen.

Når programmet løber over skærmen hjemme i stuerne klokken 20, er det nemlig blevet til på en noget anderledes måde, fortæller hun:

»Jeg har for første gang i måske 30 år lagt et puslespil for at have et projekt kørende. Billedligt talt er det jo på samme måde, programmet bliver til.«

»Vi sidder med hver vores brikker og skal prøve at samle det hele lørdag aften. Lige nu har jeg ikke det store overblik, men jeg sidder og overvejer mine egne brikker.«

Planlægningen af programmet foregår blandt andet over Skype.

»Der er en masse mennesker involveret, men de kommer på intet tidspunkt i nærheden af hinanden. Det er jo usædvanligt.«

Selv skal Natasja Crone opholde sig ude i den friske luft i Tivoli.

Her vil statsminister Mette Frederiksen aflægge et visit og fortælle om sine refleksioner.

De to vil naturligvis stå i behørig afstand, understreger Natasja Crone, der da også erkender, at det en noget anderledes måde at gøre tingene på.

Men selvom hun ikke kan lave sit interview fra den røde sofa, hun normalt sidder i, er hun fortrøstningsfuld, og hun håber, at folk vil se med.

»Der er mange, der sidder derhjemme alene, og andre sidder i en situation, de ikke er vant til. Jeg tror, humøret går op og ned - det svinger mellem, at det hele nok skal gå og spørgsmålet om, hvordan det kommer til at gå,« siger hun og fortsætter:

»Jeg håber, at programmet lørdag aften kan give folk følelsen af, at vi er mange, der er i den situation, og at vi må holde sammen - selvom vi ikke gør det fysisk.«

Hun håber, at danskerne vil tage godt imod programmet, og at det kan fungere som et lille bidrag i det større billede:

»Hvis man høre en masse mennesker sige, at det nok skal gå, tror man mere på det, modsat hvis man hører en masse sige, at det ikke gør,« siger hun og afslutter:

»Vi må alle have håb. Vi er mange, og ingen er alene.«