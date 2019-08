'Hvordan kan du se så fattet ud?' og 'Det må sommetider være svært for dig.'

Det er blot to af de kærlige og bekymrede kommentarer, der væltede ind på Instagram i weekenden, da nyhedsværten Natasja Crone delte et billede af hende og kæresten.

På billedet, der er et skærmbillede fra TV 2 Nyhederne, ser man Natasja Crone fra nyhedsstudiet i Odense interviewe sin kæreste, udenrigskorrespondenten Rasmus Tantholdt, der iført gasmaske befinder sig midt i de voldsomme uroligheder i Hongkong, mens tåregassen hænger tykt i luften omkring ham.

'Du var så prof, men øjnene lyver ikke,' lyder en kommentar fra en anden TV 2-seer, der så interviewet i tv.

Vis dette opslag på Instagram Så blev det da godt nok hverdag igen på den voldsomme måde... Der er ro på Kvægtorvet, men heftigt i Hongkong.. #nyheder #tv2 #hongkong #tåregas #demonstrationer #ferienerforbi Et opslag delt af Natasja Crone (@natasjacrone) den 4. Aug, 2019 kl. 2.11 PDT

Men sådan oplevede Natasja Crone det slet ikke. Hun delte blot billedet for at fortælle, at sommerferien er slut, og at parret er tilbage i deres respektive jobs.

»Hvordan jeg ser så fattet ud? Jeg tror bare, jeg er fattet. Det er ikke noget, jeg spiller,« siger hun til B.T.

Natasja Crone leder efter ordene. For det er egentlig ikke noget, hun har tænkt så meget over, fortæller hun.

»Man bliver nødt til at adskille tingene - arbejde og privatliv - ellers kan man ikke have de jobs, vi har. Hans er uden tvivl mere risikofyldt end mit, men omvendt kan jeg stole på, at han i sit job har en masse erfaring, klogskab og professionalisme, så han ikke stiller sig op et sted, hvor han ikke er tryg,« siger hun om Rasmus Tantholdt, der siden 2003 været international korrespondent i diverse konflikt-, krigs- og katastrofeområder.

Natasja Crone og Rasmus Tantholdt stod offentligt frem som kærester i februar 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Natasja Crone og Rasmus Tantholdt stod offentligt frem som kærester i februar 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Men det er da pisseubehageligt. Og det ser jo også voldsomt ud. Jeg vil ikke lyve - jeg ville da helst have været foruden, at han han skulle stå der midt i det hele,« siger hun og tilføjer:

»Men lige i den her situation i Hongkong handler det jo ikke om liv og død.«

Natasja Crone understreger, at der er mange ting, tv-seerne ikke ser. F.eks. taler hun med alle korrespondenterne og udlandsredaktøren, inden de går på live, så hun ved, hvad der foregår.

»Og så er det jo ikke sådan, at jeg sidder hele dagen og ikke ved, hvad Rasmus laver, før han bliver stillet igennem, og vi har få minutter sammen på skærmen,« siger hun.

Efter 11 år som nyhedsoplæser har Natasja Crone netop fået nyt job som tv-vært på en kommende ny version af Go' Aften Danmark. Og på spørgsmålet om, hvorvidt hun nogle gange kunne ønske sig, at kæresten også skiftede job - til et mere jordnært og risikofrit et af slagsen, er svaret dog klart:

»Nej. Aldrig,« slår hun fast.

TV 2-kollegaerne Natasja Crone og Rasmus Tantholdt stod første gang frem som kærester i februar 2017.

Sommeren forinden var Rasmus Tantholdt blevet skilt fra en anden kollega Cecilie Beck, som han havde været gift med i seks år, mens Natasja Crone en måned forinden havde ladet sig skille fra sin mand Lasse Sjørslev, også TV 2.