Den danske comedy-scene er domineret af mænd. Men det er ikke ensbetydende med, at det mandlige køn er det sjoveste.

»Det bliver meget generaliserende, men jeg tror måske, at vi har fået banket ind i hovedet, at kvinder ikke er sjove, og så tager det lidt mere mod at sige: ‘Jeg giver det sgu lige et skud alligevel',« fortæller den 29-årige komiker Natasha Brock.

Uden at være talerør for hele sit køn kan det ifølge hende være en af årsagerne til, at der ikke er ligeså mange kvinder i dansk comedy som mænd.

Hun har ikke selv mødt fordomme i selve comedymiljøet blandt sine kolleger.

Natasha Brock er uddannet skolelærer, men valgte at skifte over til comedy. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Natasha Brock er uddannet skolelærer, men valgte at skifte over til comedy. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den unge komiker har kun haft positive oplevelse med sine mandlige kolleger, der har været til en stor hjælp.

Det er mere blandt enkelte publikummer, at hun møder fordommene.

»Hvis folk ikke synes, jeg er sjov, er det fint nok, men det er lidt provokerende, hvis du i protest tvinger dig selv til ikke at grine,« siger hun.

Hun er overbevist om, at manglen på en penis gør, at nogle publikummer stiller anderledes krav til hende og andre kvinder end til mandlige komikere.

Hun er halvt filipinsk. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Hun er halvt filipinsk. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Nogle gange kan der være en forventning om, at kvinder skal genopfinde den dybe tallerken. Men jeg kan jo kun snakke om det, jeg ved noget om, og det er jo det, der er det sjove,« siger hun og fortsætter:

»Man kan godt opleve, at der sidder en mand med armene på kors og bare nægter at grine af ens jokes. Men hvis man er sjov nok, skal man nok få dem overbevist.«

Hun lægger dog vægt på, at det heldigvis ikke er særligt ofte, at folk demonstrativt nægter at grine.

Natasha Brock, der har filipinske rødder, erkender, at der formentlig altid vil være folk, der ikke kan lide hendes jokes, men det er noget, hun er nødt til at acceptere.

Hun har snart premiere på sit show Psyclus. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Hun har snart premiere på sit show Psyclus. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det er også ok, hvis folk ikke kan lide hendes jokes, men så skal det være fordi, de ikke falder i publikums smag, og ikke fordi, hun er en kvinde.

Hun fik chancen for at stå på scenen til en open mic aften for flere år siden.

Efter debuten dyrkede hun comedy som en hobby, men til sidst besluttede hun sig for at springe ud i det og dedikere sig det sjove liv 100 procent.

Det var også lidt en overraskelse for Natasha Brocks venner og familie, da hun en dag sagde, at hun droppede lærergerningen.

»Jeg er overhovedet ikke ‘den sjove’ i min familie. Der er det meget mere mine søstre, som er de sjove. Folk var også overraskede over, at jeg begyndte at gøre det, men måske er det også derfor, jeg kan gøre det. Det er lidt noget andet at være sjov på en scene. Her handler det eksempelvis ikke bare om at fortælle en god historie, der er også nogle teknikker bag.«

Natasha Brock er et relativt uskrevet blad for den gennemsnitlige danskere, selvom hun har været aktiv i syv år og været finalist i DM i standup.

Hun har optrådt til Zulu Comedy Galla i 2014 og 2017 samt Zulu Comedy Fight Club Live i 2017.

Det var samme år, som hun fik premiere på sit første one-womanshow MIS-TANKER - og snart har hun premiere på showet Psyclus.

De optræder til Comedy Aid Anders Grau, Brian Mørk, Carsten Bang, Dan Andersen, Jacob Taarnhøj, Jonas Mogensen, Lasse Rimmer, Linda P., Mahamad Habane, Mikkel Klint Thorius, Mikkel Rask, Natasha Brock, Phillip Devantier, Thomas Hartmann, Morten Wichman og Torben Chris. Kapelmester DJ Noize. Gæsteoptræden af rapperen Per Vers. Værter: Heino Hansen og Michael Schøt.

27. december optræder hun til et af de største danske comedy-arrangementer Comedy Aid - som en ud af flere komikere.

Det glæder hun sig til, fordi det har været en begivenhed, som hun har set med familien, da hun var yngre.

»Noget af det første comedy, jeg så, var Talegaver til børn (Comedy Aids tidligere navn). Derfor er det lidt frygtindgydende og vildt, at jeg selv får lidt til at stå på scenen der. Heldigvis er der ingen dvd’er længere, så hvis det går dårligt, er der ikke nogen, der har det for evigt.«

Natasha Brock har en klar idé om, hvad comedy er for en størrelse. Her trækker hun tråde til sin tid som skolelærer.

For hende handler det selvfølgelig om, at publikum får et godt grin, men også, at de går lidt klogere fra showet.

»Comedy er rigtigt godt, når det overrasker, eller hvis man vitterligt lærer noget af det. Jeg forstår mig ikke på politik, men hvis jeg er ser Michael Schøt, forstår jeg det netop fordi, jeg har grinet af det. Det er dejligt, når begge dele lykkes.«

Stilmæssigt er hun ikke typen med de store armbevægelser på scenen. Og mange af hendes jokes kommer fra hendes eget liv.

Og showet Psyclus kommer til at omhandle netop det. Her vil hun finde ud af, hvad der sker med psyken, når kvinder lider under 'Evas forbandelse'.