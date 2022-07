Lyt til artiklen

Det er efterhånden rimelig velkendt, at det bestemt ikke er nemt at være barnestjerne, for berømmelsen kommer med en pris.

Det måtte Natalie Portman sande allerede tidligt i sin skuespilkarriere. Hun var nemlig bare 11 år gammel, da hun fik sin første rolle i filmen 'Léon'.

Da filmen langt om længe fik premiere var hun fyldt 13 – men da anmeldelserne kom, var de langt fra, som hun havde håbet. Særligt én anmeldelse satte sine spor i den unge stjernespire.

»Jeg kan huske, at jeg læste en anmeldelse af mig selv, da jeg var omkring 13, som nævnte mine bryster,« fortæller Natalie Portman til The Sunday Times Style.

At blive seksualiseret i så ung en alder gjorde hende utilpas – men hun tror, det var sigende for tiden.

»Jeg tror, ​​at det i den tid var meget normalt. Noget af det var den typer roller, der blev skrevet, og noget af det var den måde, journalister følte sig berettiget til at skrive om det,« fortæller hun og forklarer, at konsekvensen blev, at hun efterfølgende hårdnakket takkede nej til alle roller, der indebar sex- eller kærlighedsscener.

»Det var sådan, at jeg ikke ville blive set på den måde, for det føltes som en sårbar position og også en mindre respektabel position, på en eller anden måde, at blive karakteriseret sådan,« fortæller hun til mediet.

Oplevelsen fik dog ikke Natalie Portman til at opgive skuespillerfaget. I dag har hun en 28 år lang karriere bag sig, der – blandt andet – tæller roller i film som 'Black Swan', 'V for Vendetta' og senest 'Thor: Love and Thunder'.