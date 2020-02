Skuespiller Natalie Portman leverede en politisk stikpille, da hun natten til mandag dansk tid troppede op på den røde løber til årets Oscar-uddeling.

Ud over sin kjole havde den 38-årige skuspillerinde iført sig en sort kappe.

På kappen havde hun fået broderet navnene på en række kvindelige instruktører, som ikke var nomineret til en Oscar.

Stikpillen skyldes, at der i år ikke er blev nomineret en eneste kvinde i kategorien 'Bedste Instruktør.

Her ses nogle af navne på Natalie Portmans kappe. Foto: ROBYN BECK

»Jeg anerkender de kvinder, som ikke er blevet anerkendt for deres fantastiske arbejde i år,« sagde Natalie Portman, da hun blev spurgt ind til kappen på den røde løber.

Det har fået en del opmærksomhed, at det i år kun er mænd, der er nomineret i kategorien.

Da de nominerede - Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino og Bong Joon Ho - blev annonceret sagde den amerikanske skuespiller og instruktør Issa Rae meget sarkastisk: »Tillykke til de der mænd«.

Hun fik efterfølgende støtte af flere andre, som kritiserede, at de kvindelige instruktører var blevet totalt overset.

Natalie Portman på den røde løber. Foto: ROBYN BECK

Ifølge AP er det da også 87. gang ud af 92 mulige, at der ingen kvinder er at finde i kategorien bedste instruktør.

Det vil sige, at det kun er sket fem gange, at en kvindelig instruktør har haft mulighed for at vinde den prestigefyldte pris.

Derudover har det også vakt opsigt, at det i år kun er én ud af 20 nominerede skuespillere, som har en sort hudfarve.

Dog viser en ny rapport fra tænketanken The Annenberg Inclusion Initiative, at sidste år slog rekord, når det kommer til diversitet i filmverdenen.

For eksempel havde 43 af de 100 bedst indtjenende Hollywood-film i 2019 en kvinde i hovedrollen, hvilket er 23 flere end i 2007, mens 31 af de 100 bedst indtjenende film havde en hovedrolle fra en såkaldt 'en underrepræsenteret race/etnisk gruppe'.

Det er en stigning på 18 procent i forhold til 2007.

Natalie Portmans kappe - og budskab - trak i øvrigt hurtigt opmærksomhed på sociale medier.

Natalie Portmans kappe - og budskab - trak i øvrigt hurtigt opmærksomhed på sociale medier.