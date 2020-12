Allerede inden hun blev teenager spillede Natalie Portman med i sin første store Hollywood-film, hvilket ødelagde hendes seksualitet fuldstændig.

Den i dag 39 år gamle skuespillerinde var knap fyldt 12 år, da hun medvirkede i thrilleren 'Leon: The Professional', der er instrueret af Luc Besson.

I et nyt interview i podcasten 'Armchair Expert' fortæller Natalie Portman, at hun var alt for ung til at vise, hvem hun virkelig var dengang.

Hun siger endvidere, at hun den dag i dag frastødes over, hvordan hun efterfølgende blev seksualiseret og anset som en slags 'lolita-figur' (en mindreårig, men seksuelt udfordrende pige), selvom hun blot var et barn. Det skriver New York Post.

Natalie Portman. Foto: Robyn Beck Vis mere Natalie Portman. Foto: Robyn Beck

»At blive seksualiseret som barn påvirkede min seksualitet, fordi det gjorde mig bange,« siger den succesfulde skuespillerinde, der i 2011 vandt en Oscar for sin præstation i filmen 'Black Swan'.

Hun fortæller endvidere, at hun endte med at sige nej til flere roller, der var for seksuelle i deres udtryk, fordi det havde skræmt hende så meget at blive seksualiseret i en tidlig alder.

Hun valgte for eksempel tre år efter sin debutfilm at sige nej til at medvirke i filmatiseringen af Vladimir Nabokovs bog 'Lolita' fra 1955, som handler om en midaldrende mand, der bliver besat af en 12-årig pige.

Natalie Portman fortæller også, at hun i løbet af sin karriere har afvist flere kysse- og sexscener, fordi hun var for traumatiseret og forsøgte at beskytte sig selv.

»Så mange mennesker fik med alderen det her indtryk af mig om, at jeg var super seriøs og snerpet og konservativ,« siger Portman i podcasten og fortsætter:

»Jeg valgte bevidst at dyrke den side, fordi det fik mig til at føle mig tryg. Hvis folk respekterer dig, vil de ikke objektivisere dig.«