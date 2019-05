Den amerikanske skuespiller Natalie Portman langer ud efter musikeren Moby efter, at han påstår, de to datede tilbage i 2001.

I selvbiografien 'Then It Fell Apart' skriver Moby med det borgerlige navn Richard Hall, at han blev opsøgt af en 20-årig Natalie Portman, hvorefter de begyndte at date. Men hun er ikke enig.

Hun insisterer på, at hun kun var 18 år og han var 33, da han lagde an på hende, skriver The Sun.

»Jeg var overrasket over, at han beskrev den meget korte tid, jeg kendte ham, som dating. For jeg husker det som en meget ældre mand, der var creepy, da jeg lige havde afsluttet gymnasiet,« siger hun.

Mobys beskriver i bogen, hvordan han blev opsøgt af hende efter, at han havde spillet en koncert i Texas i USA.

‘Jeg gik hen for at åbne døren, fordi jeg troede, det var en joke. Men der stod Natalie Portman og ventede,’ skriver han.

‘Hun kiggede op på mig med sorte øjne og sagde hej. Som om det var helt normalt, som om vi kendte hinanden, som om filmstjerner tilfældigt møder op efter mine shows’.

Han erindrer videre, hvordan han blev lettet, da hun slog op med ham, fordi han led af voldsom angst og ikke kunne være i et forhold.

‘I et par uger havde jeg prøvet at være Natalies kæreste, men det havde ikke fungeret. Jeg tænkte, at jeg blev nødt til at fortælle hende om mine angstanfald, men så ringede hun og fortalte, at hun havde mødt en anden,’ skriver han.

Ud over at hun syntes, han var lidt for klam, så synes hun også, det er foruroligende, at han bruger den historie til at sælge sin bog.

Den populære Hollywood-skuespiller fortæller, at de hang ud et par gange, inden hun fandt ud af, at han var lidt for gammel, og at han var interesseret i hende på en måde, som hun ikke syntes var passende.

Moby og Portman mødte hinanden efter Moby havde udgivet hittet ‘Porcelain’ der udkom i 1999.