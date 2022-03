Der var stjernestøv i Aarhus, da GAFFA afholdt sit store awardsshow 3. marts i Musikhuset i Aarhus.

Flere fra den danske musikbranche var mødt op på den røde løber, til gallashow og stor efterfest. Men når det ikke lige er et prisshow, der lokker stjernerne til Aarhus, så er der stadig andre steder i Smilets By, de er vilde med at besøge.

B.T. spurgt en række af musikerne om, hvor de altid vender tilbage til i byen, og et enkelt sted bliver nævnt hele to gange. Læs med herunder:

Fyr og Flamme

Fyr & Flamme blev Årets Nye Navn. Foto: Morten Rygaard / GAFFA Vis mere Fyr & Flamme blev Årets Nye Navn. Foto: Morten Rygaard / GAFFA

Duoen bestående af Jesper Groth og Laurits Emanuel, kendt som vinderne af Dansk Melodi Grand Prix i 2021 med hittet 'Øve os på hinanden', er vilde med at drikke øl i Aarhus. De har begge i en periode boet i Smilets By, så de er også lokalkendte.

»Jeg kan godt lide at besøge Shen Mao, hvor man spiller bordtennis. Det er altid rigtig sjovt, og jeg ender altid der, men jeg kan af en eller anden årsag huske meget få ting derfra,« fortæller Laurits Emanuel (Fyr).

»Jeg går på Vinstuen, når jeg er træt af at sidde på Under Masken og snakke om kunst,« fortæller Jesper Groth med et smil (Flamme).

Lydmor

Lydmor var meget chokeret og rørt, da hendes navn blev råbt op som Årets Danske Elektroniske Udgivelse til dette års GAFFA-Prisen. Foto: Morten Rygaard / GAFFA Vis mere Lydmor var meget chokeret og rørt, da hendes navn blev råbt op som Årets Danske Elektroniske Udgivelse til dette års GAFFA-Prisen. Foto: Morten Rygaard / GAFFA

Da Lydmor i sine sene teenageår boede i Aarhus, gik hun stadig under sit borgerlige navn Jenny Rossander. Det var dengang, hun syntes, det var vildt bare at møde en, der skulle spille på den lokale musikcafé. Siden har hun fyldt Train i Aarhus, og 3. marts løb hun afsted med to priser til GAFFA's gallashow.

»Uhh, der er jo sådan lidt noget over barerne Ris Ras og Under Masken. Da jeg var helt ung og røg mange smøger og drak meget kaffe og følte mig meget som en artist, der sad jeg der,« siger Lydmor.

Hedegaard

Rasmus Hedegaard på den røde løber med sin kæreste. Foto: Camilla Lundbye / GAFFA Vis mere Rasmus Hedegaard på den røde løber med sin kæreste. Foto: Camilla Lundbye / GAFFA

Den nu 33-årige DJ fra Randers, med det borgerlige navn Rasmus Hedegård Sørensen, er i mange år kommet meget i Aarhus. Men der er særligt ét område, han altid vender tilbage til:

»Jeg kan altid godt lide at komme nede ved åen (Åboulevarden, red.) Det er bare et lækkert område, og Aarhus er en lækker by,« fortæller Rasmus Hedegaard.

BAEST

Gigantiske Volbeat måtte se sig slået af det Aarhusianske metalband Baest. Til stor jubel modtog de prisen for Årets Danske Hardrock/Metaludgivelse. Foto: Morten Rygaard / GAFFA Vis mere Gigantiske Volbeat måtte se sig slået af det Aarhusianske metalband Baest. Til stor jubel modtog de prisen for Årets Danske Hardrock/Metaludgivelse. Foto: Morten Rygaard / GAFFA

Dødsmetalbandet BAEST kender hinanden fra Aarhusområdet, og de er særligt kommet på én bar, hvor de har kunnet udleve deres kærlighed for metal med andre ligesindede.

»Escobar. Det er samlingspunktet for rock og heavy metal. Hvis man er ung, nervøs heavyrocker og ikke ved, hvad man skal lave, så skal man tage på Escobar. Det er en stor familie,« fortæller BAEST i kor.

MØL

Det aarhusianske metalband MØL på den røde løber. Foto: Camilla Lundbye / GAFFA Vis mere Det aarhusianske metalband MØL på den røde løber. Foto: Camilla Lundbye / GAFFA

Ligesom førnævnte metalband er MØL også fra Aarhus selv, så de var også fuldstændig på hjemmebane til gallashowet i Musikhuset. Og akkurat ligesom kollegaerne (og konkurrenterne) fra BAEST, er de vilde med hardrock og metalscenen i den jyske hovedstad.

»Escobar. De åbner op for et lidt andet publikum end de gængse diskoteker ved åen. Der kan man være lidt mere sig selv og skejse lidt mere ud. Ellers er Vesterlauget, Kurts Mor og Ølsnedkeren,« fortæller MØL.