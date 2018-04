Der er intet, der tyder på, at den unge mor igen vender tilbage til skærmen.

I flere år fik tv-seerne lov til at følge med i hverdagen hos Nanna Mia Persson og børnene Keith og Neel. I de seneste par sæsoner af reportageserien har den unge mor dog manglet på deltagerlisten, og det er hendes egen beslutning. Det fortæller hun nu til Realityportalen.dk.

»En af grundene til mit stop var, at jeg ikke rigtigt kunne genkende mig selv på skærmen, når jeg så det på tv. Og fordi Keith havde det svært med, at de var der for at filme, og i sidste ende er det jo børnene, der bestemmer, om vi skal være med. Og hvis de ikke synes, at det er sjovt, så skal vi heller ikke være med,« siger Nanna Mia og slår fast, at det var en nem beslutning at stoppe.

»Nej, jeg synes faktisk ikke, at det var en svær beslutning. Mit barn gad ikke, og så var den faktisk ikke længere,« fortsætter hun.

»Det går godt«

Der er sket en del, siden Nanna Mia og børnene stoppede med at være på skærmen. Først og fremmest er de naturligvis blevet ældre, og det er noget, som den unge mor ser på med blandede følelser.

»De er lige blevet fire og fem år, så jeg har slet ingen små børn længere. På en måde er det dejligt, at de er blevet så store, og vi kan lave mange flere ting sammen. Men jeg savner da også, at de ikke er små mere,« siger Nanna Mia og tilføjer med at grin, at det dog ikke får hende til at ønske flere børn lige nu.

Datteren Neel er den ældste af de to børn, og hun er efterhånden blevet så stor, at hun kan begynde at se frem til, at hun om lidt mere end et år skal påbegynde sin skolegang.

»Hun skal i skole, når hun er seks år. Hun glæder sig og snakker ikke om andet,« griner Nanna Mia.

Kærlighedsliv på pause

Nanna Mia knokler selv på skolebænken, og i øjeblikket er hun godt tilfreds med, hvordan det går i livet.

»Jeg synes faktisk, det går rigtig godt. Jeg er i gang med 10. klasse. Jeg er færdig til sommer, og så er planen, at jeg vil på HF,« fortæller den unge mor, der også har lagt planer længere ude i fremtiden.

»Drømmen er, at jeg gerne vil på sygeplejerske-skole eller i hvert fald lave noget med mennesker. Jeg synes, det virker som et spændende job,« siger hun.

Mens det går godt i livet generelt, og der er masse at fortælle om på uddannelsesfronten, så er det helt anderledes med den unge mors kærlighedsliv.

»Det går ikke så godt for mit kærlighedsliv, for sådan et har jeg slet ikke lige nu – og det skal jeg heller ikke have. Jeg søger slet ikke kærlighed lige nu – altså for mere end én aften. Ej, jeg har det fint med at være alene lige nu,« slår Nanna Mia fast med et grin.

Min største kærlighed #love #familyfirst Et opslag delt af Nanna Mia Persson (@nannamiapersson) den 17. Apr, 2018 kl. 11.05 PDT

