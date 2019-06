Prins Harry er en mand, der følger med tiden.

Det afslører hans mangeårige ven, den argentinske polostjerne Ignacio 'Nacho' Figueras, som hertugen af Sussex har mødt gennem sin kærlighed til netop den eksklusive hestesport.

Makkerparret deltog 24. maj i en opvisningskamp i Rom, 2019 Sentebale ISPS Handa Polo Cup, hvor overskuddet går til udsatte børn i Sydafrika. Efterfølgende har Figueras afsløret over for den amerikanske tv-station CBS, at Harry er særdeles optaget af én ting, når han bor på hotel.

»Han talte med en person og sagde 'i morges, da jeg fik min kaffe, så jeg, at der var en plastikdims på kaffen. Bagefter afleverede jeg min trøje, og jeg fik den tilbage i en plastikpose',« sagde Figueras.

Der var stor gensynsglæde, da Nacho Figueras og prins Harry mødtes forud for polokampen. (Foto: Scanpix) Foto: YARA NARDI

Prins Harry er blevet meget miljøbevidst og bad hotellet om at droppe plastik – hvilket han ifølge vennen altid gør. Det skriver magasinet Tattler.

Magasinet mener desuden at vide, at Harry ikke udnytter sin royale status til at flyve med privatfly, men i stedet bliver booket ind på første klasse i almindelige rutefly, når det er muligt.

Prins Harry og hans hustru Meghan blev forældre 6. maj, og det har fået nogle medier til at kritisere, at han kort tid efter forlod familien for at spille polo. Det faldt Nacho Figueras kraftigt for brystet, da en reporter efterfølgende bad ham kommentere den kritik.

»Hvor vover han at sige det til en far, som elsker sit barn og forlader sit hjem i 24 timer for at rejse penge til tusinder af udsatte børn i Afrika. Hvor vover han at sige sådan noget?«

»Det generer mig, at han ændrer narrativet på hele den sag,« lød det fra polostjernen.

Nacho Figueras bliver kaldt 'poloens David Beckham' og har tilhørt verdenseliten inden for sporten i over et årti. Han er desuden blevet berømt for sit gode udseende. Den 42-årige far til fire arbejder som model og er blevet kåret som verdens næstsmukkeste mand (kun overgået af Robert Pattinson) af Vanity Fair.

I USA er han desuden kendt af mange for sine hyppige optrædener i 'The Ellen Show', hvor han er tilbagevendende gæst på grund af sit nære venskab med Ellen DeGeneres.

Han mødte prins Harry under en polokamp i 2007, og de to har være perlevenner lige siden. Ved Harry og Meghans bryllup i fjor var han og konen, Delfina Blaquier, med til både ceremonien og den mere eksklusive efterfest.