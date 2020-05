28. april blev den norske milliardær Tom Hagen sigtet for mordet på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet har meldt ud, at den 70-årige Hagen er anholdt på baggrund af 'en samlet bevisvurdering.' Beviserne har været holdt meget tæt, men nu er der en enkelt oplysning ude.

Et af beviserne i sagen mod Hagen er angiveligt en SMS, som på en eller anden vis er kritisk for rigmanden i sagen om den forsvundne kone. Det er den norske avis VG, som skriver om sms'en.

Sagen tog sin begyndelse 31. oktober 2018, hvor Anne-Elisabeth Hagen om morgenen gav sidste livstegn fra sig. Her havde hun en telefonsamtale med et familiemedlem.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt 31. oktober 2018. Politiet mener, hun er dræbt. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt 31. oktober 2018. Politiet mener, hun er dræbt. Foto: Privat

Tom Hagen kom efterfølgende hjem over middag samme dag og fandt et brev, hvori der blev krævet løsepenge.

Politiet meldte sidste sommer ud, at de i løbet af efterforskningen gik fra at betragte sagen som en kidnapningssag over til at se den som en mordsag.

En mordsag, som Tom Hagen nu er sigtet i, efter betjente har indsamlet beviser imod ham.

Meget få har fået indsigt i, hvad der er i de dokumenter, som indeholder beviserne imod Hagen.

Her er familien bolig, som poliet har valgt at gennemsøge efter Tom Hagens arrestering. Foto: Terje Pedersen Vis mere Her er familien bolig, som poliet har valgt at gennemsøge efter Tom Hagens arrestering. Foto: Terje Pedersen

Dommeren, som skulle vurdere, om Hagen skulle varetægtsfængsles, er en af dem, som har set beskeden, skriver det norske medie.

Men man vælger altså at hemmeligholde, hvem der har sendt den, hvem der er modtager, og hvad den handler om.

»Grunden til at politiet i denne sag har valgt at klausulere dokumenter er risikoen for ødelæggelse af beviser, som det også blev konstateret i retten,« lyder forklaringen fra politiadvokat, Haris Hrenovica.

Tom Hagen blev onsdag varetægtsfængslet i en periode på fire uger. Man vurderede, at der var mulighed for, at Hagen ville påvirke beviserne i sagen, hvis han blev løsladt. Desuden mener man, at det er sandsynligt, der er andre involverede i sagen.