Alt er ikke fryd og gammen hos den unge mor, som venter sit tredje barn.

Om få måneder bliver Nadia Shila mor igen, når hendes tredje barn kommer til verden. ‘De unge mødre’-deltageren er sat til at føde en søn den 16. maj, men nu er glæden erstattet af bekymring for den unge mor. I sidste uge var hun nemlig til scanning, og det gik ikke helt som håbet.

»Til misdannelsesscanningen så alt fint ud – nyrer, lever, blære og så videre, alt undtaget hjertet, men hjertet er bare det vigtigste organ i kroppen. Vi er klart nervøse men håber på det bedste, og ventetiden er lang, man kan nå at gøre sig mange tanker,« fortæller Heidi, Nadia Shilas mor, og fortsætter:

»Hun skal til foster hjertescanning i midten af februar, henvist fra misdannelses scanning, hvor de syntes babyens højre hjertekammer så for stort ud. Hende der scannede sagde, det kunne være vinklen, men for at være sikker ville hun sende Nadia til børnehospitalets hjertelæger, der kan skanne babyens hjerte og eventuelt stille en diagnose eller sige, at alt ser godt ud. Medfødt arvelig hjertefejl løber i Jeremys familie, og Jeremys bror har også noget med hjertet, så man bliver jo nervøs.«

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se, da Heidi slog en stor prut midt under datterens bryllup.

​Tilknyttet et af verdens bedste børnehospitaler

Indtil videre har familien ventet en uge, så der er endnu en uge, til de får den næste scanning og svar på, om der er noget galt med Nadia Shilas kommende søns hjerte.

»Vi krydser fingre for, at det bare var vinklen. Men skulle det vise sig, at der er noget galt, så er baby tilknyttet et af verdens bedste børnehospitaler CHLA (Children’s Hospital Los Angeles, red.). Jeg tror, de kan operere. De kan i nogle tilfælde se tiden an og eventuelt operere senere, men mulighederne er mange, det afhænger af hvilke hjertefejl, der er tale om,« fortæller Heidi og fortsætter:

»De har sågar succes med at hjerteoperere fostre, mens de stadig er i maven på mor. Det har jeg set på Youtube, det startede de allerede med i 2013, og jeg ved, at børn fra hele verden bliver sendt dertil.«

Det lyder altså til, at den unge mors søn er i de bedste hænder, hvis næste uges scanning ikke skulle vise det, som familien krydser fingre for. Nadia Shila har i forvejen datteren Hope på godt 1 år og sønnen Kyle, som er blevet tvangsfjernet og bor i Danmark.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk