Nadia Shilas søster håber, at både hendes mor og søster kommer hjem til Danmark og bliver sat i fængsel

Sidste uge begyndte den længe ventede retssag for Nadia Shila Petersen og hendes mor Heidi, som man begge har kunnet følge i ‘De unge mødre’ og ‘Hjemløs på Instagram’. Mange er spændte på udfaldet af sagen, og en af dem er Heidis anden datter, Michelle, som er Nadia Shilas søster.

Da sagen først kom frem sidste år, stod Michelle frem og fortalte sin historie om en opvækst, hvor hun blev valgt fra af sin mor Heidi til fordel for Nadia Shila. Dengang gik Michelles bekymringer i forhold til søsteren mest på Kyles ve og vel. Imellemtiden er han kommet til Danmark, men Michelle har ikke haft kontakt til ham. Til gengæld er hun glad for, at sagen mod hendes mor og søster endelig er startet.

»Jeg håber inderligt på, at både min mor og Nadia får en fængselsstraf, for det de har gjort mod andre mennesker, og så håber jeg, at de vil komme hjem til Danmark og sidde deres tid, så Nadia har bare en lille bitte chance for at skabe sig et liv med kontakt til sin søn. Således at hendes søn, når han bliver gammel nok, ikke skal tage stilling til, at hans mor valgte ham fra og fik en reservebaby istedet for ham. Det burde intet barn nogensinde skulle tage stilling til og bearbejde,« fortæller Michelle og fortsætter:

»Jeg er også enormt skuffet, over de beslutninger, de (Heidi og Nadia, red.) har taget – over de ting de har gjort mod andre mennesker. Når man bare er helt almindeligt menneske, med helt almindeligt hus, helt almindelig bil, helt almindelig studie og helt almindelig familieliv, så er det fuldstændig uvirkeligt, at sådan noget kan foregå indenfor ens egen familie. Vi blev jo skilt ad så unge, så i mine minder er hun stadig den lille uskyldige pige, der bare gerne vil se ‘Pyrus’ og ‘Bananer i pyjamas’ 100 gange i træk. Så det er slet ikke til at tro, at hun nu er vokset op og blevet sådan et menneske.«

Skrev til Heidi om graviditet – fik intet svar

Det er noget tid siden, Michelle sidst har haft kontakt til sin søster, og hun lægger ikke skjul på, at hun ikke regner med at kunne tilgive hverken Nadia eller Heidi igen.

»Nadia skrev til mig, hvordan det gik med mig for nogle måneder siden, men jeg indgik ikke yderligere i en samtale. Jeg har skrevet til min mor og fortalt hende om min graviditet, da jeg stadig mener at hun fortjener at få det at vide – men intet hørt,« fortæller Michelle, som har termin til december.

For et år siden, da Kyle blev fjernet fra Nadia Shila var det ellers hendes ønske, at Kyle skulle bo hos søsteren, hvis han blev sendt til Danmark. Men Kyle blev i stedet genforenet med sin far, Jannick, og det er et bevidst valg, at Michelle ikke har opsøgt hverken Kyle eller Jannick.

»Jeg synes ikke, der skal ske yderligere, større ændringer i kyles liv nu, så jeg presser ikke på. Men ønsker han en dag kontakt og støtte, så er jeg ikke afvisende. Det er jo ikke hans skyld, at hans mor har skabt et liv i kaos,« slutter Michelle.

Selvom Michelle er spændt på sagens udfald, så forsøger hun at holde sig fra grupper på Facebook og medierne, fordi det gør hende trist at læse om sagen.

