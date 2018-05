Nadia Shila og Heidi har ikke tænkt sig at komme tilbage til Danmark, selvom de lige har fået en dom på henholdsvis 6 og 4 måneders fængsel.

I torsdags faldt der dom i sagen mod ‘De unge mødre’-deltagerne Nadia Shila Petersen og Heidi Pedersen. De blev kendt skyldige i de fleste af de 73 forhold, de var anklaget for, og en enig domsmandsret fandt, at Nadia Shila skulle straffes med seks måneders ubetinget fængsel, mens Heidi fik fire måneder ubetinget fængsel.

Realityportalen har efterfølgende forsøgt at få en kommentar fra Nadia Shila, som dog ikke ønskede at udtale sig, mens hendes mor Heidi henviste til en video, de ville lægge på YouTube. I weekenden kom videoen så, hvor de to forholder sig til dommen, og alt tyder på, at de ikke har tænkt sig at anke den.

I videoen spørger Nadia Shila sin mor, hvordan hun har det med dommen, og svaret kommer prompte:

»Jeg er lidt ligeglad,« lyder det fra Heidi, og de er begge to flade af grin, mens Nadia Shila siger, at det mener hendes mor ikke. Heidi tilføjer:

»Det er sgu meget fint du, jeg synes, vi er blevet bidt lidt i røven af karma efter et år på gaden i L.A og sådan noget, der synes jeg sgu, karma har bidt os i røven et par gange,« fastslår Heidi.

Heidi: Jeg hader Danmark

Herefter spørger Nadia Shila sin mor, om hun har tænkt sig at komme tilbage til Danmark og udstå sin straf.

»Nej, det vil jeg ikke. Jeg hader Danmark, Danmark er et lorteland. I Danmark får man fucking 14 dage, not in prison, og lidt anger management, hvis man har lyst til det. Hvis man har forsøgt at kvæle folk og været lidt voldelig. Og hvis man så har snydt lidt med penge, så får man fucking fire måneder for det, hvor langt ude er det,« spørger Heidi og fortsætter:

»Det vil sige, at penge er meget mere værd end menneskeliv eller hvad. Fedt land. Jeg er kraftedeme glad for, jeg ikke bor i Danmark. Det skider jeg på. Danmark er et lorteland, og jeg hader det, og jeg kommer aldrig tilbage. Om jeg så skal sidde i en lortehule i skoven her ovre, så gør jeg det,« fastslår Heidi, og Nadia Shila tilføjer:

»Personligt synes jeg egentlig, det er fint nok med den her straf.«

I USA er man ligeglad med dommen

Samtalen omkring dommen bliver en smule komisk, hvis man spoler ind til 5.28 i videoen – man kan kende sekvensen ved, at den starter med, at Nadia Shila slår en bøvs. Heidi er ved at forklare, hvorfor man i USA vil se igennem fingrene med deres straf, fordi den svarer til en såkaldt misdemeanor, som er en mindre straf.

»De er ligeglade med en lille misdemeanor fra Danmark, her ovre har de langt mere stil, lyder det fra Heidi, som dog bliver stoppet i sin forklaring af, at hun træder i et brugt, men helt sikkert meget stilet, kondom midt på gaden ved højlys dag.

Senere i videoen, som kan ses nederst i artiklen, fortæller de to, at de synes, folk går lidt for meget op i det, de har gjort. De mener ikke selv, at deres handlinger er slemme, og de mener, at tiden på gaden har været straf nok og har lært dem, at det, de gjorde, var dumt. Til gengæld er de begge to vrede over, at de modtager så mange negative kommentarer fra folk, som de kalder stalker-typer.

Se hele videoen herunder:

