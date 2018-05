På onsdag starter retssagen mod Nadia Shila, men det bliver uden den unge mor.

På onsdag starter retssagen, hvor Nadia Shila Petersen, 22, og hendes mor, 47-årige Heidi Pedersen, kræves fængslet af anklagemyndigheden, der har tiltalt dem for bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk for godt en kvart million kroner.

Sagen har haft lange udsigter, fordi de begge flygtede til USA i slutningen af 2016, og anklagemyndigheden har derfor haft problemer med at få anklageskriftet forkyndt. Det er dog nu sket i Nadia Shilas tilfælde, bekræftede senioranklager Mariam Khalil ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tidligere i dag over for Realityportalen.

Nu bekræfter Nadia Shila også, at sagen er blevet forkyndt for hende. Det sker i en video på hendes Instagram-profil, som Realityportalen har fået lov til at citere.

– Jeg vil sige, at jeg har fået forkyndt sagen via min advokat, der har sendt den til mig på email, så de kan gå videre med sagen, uden at jeg møder op, siger den unge mor.

Kommer ikke til Danmark



Som Mariam Khalil fortalte, så kommer sagen til at køre uden ‘De unge mødre’-deltagerens deltagelse. Anklageren ville dog ikke på nuværende tidspunkt spekulere i, om Nadia Shila skal til Danmark på et senere tidspunkt, hvis hun bliver dømt.

Men det ligger i hvert fald fast, at den unge mor ikke frivilligt har tænkt sig at rejse tilbage til hjemlandet. Det fortæller hun i videoen.

– Jeg tænker, det er lidt åndssvagt, at medierne sidder og spørger, om jeg kommer tilbage (til Danmark, red.), når det giver lidt sig selv, at det gør jeg ikke. For jeg har en lille datter herovre og en mand, slår hun fast.

