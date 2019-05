Nadia Shila fra 'De unge mødre' er blevet mor for tredje gang.

På Nadia Shila og Jeremys et års bryllupsdag blev de beriget med deres andet fælles barn, da en lille søn kom til verden d. 10. maj kl. 12.25 i californisk tid, hvor de er ni timer efter dansk tid.

Fødslen foregik ved kejsersnit, selvom Nadia tidligere har fortalt, at hun håbede på at kunne føde naturligt denne gang.

»Mor og baby har det godt, men Nadia har super ondt. De var nødt til at lægge snittet lidt højere end tænkt, da Nadias livmoder og blære var vokset sammen, men derudover forløb alt fint,« fortæller Nadias mor, Heidi, og fortsætter:

»Kejsersnittet var planlagt, hun fik dato dagen før, da hun helst ville have født selv. Men da hun var highrisk på grund af forhøjet stofskifte, turde lægerne ikke at lade hende føde selv, og da det er så tæt på sidste kejsersnit, var risikoen også for stor der.«

Hele familien var med

Nadia havde seks dage til termin, da hun fik kejsersnit, og selvom det ikke var drømmescenariet, kunne hun godt forstå lægernes argumenter for at lave et kejsersnit.

Sønnen vejede 3470 og var 51,5 cm lang, og med til fødslen var Nadia Shilas mand Jeremy og hendes mor Heidi, mens datteren Hope var i venteværelset sammen med Jeremys bror, Corey.

Hope har allerede mødt sin lillebror, som hun har taget godt imod.

»Hope gav lillebror et par kys, men jeg tror ikke, hun helt forstår, hvad der foregår. Det kommer nok rigtigt, når mor og lillebror kommer hjem,« slutter Heidi.

Nadia Shila og Jeremy mødtes på gaden i USA, hvor ‘De unge mødre’-deltageren boede i en periode, efter hun flyttede derover i slutningen af 2016. De to har været gift i et år, men for en lille måned siden kom det frem, at de holdt en pause og ikke længere boede sammen, men stadig samarbejdede som forældre.

Pausen gælder ifølge Heidi stadig, så parret har endnu ikke fundet melodien, men de har tænkt sig at fortsætte det gode samarbejde, og hele familien var altså til stede, da det nyeste medlem kom til verden.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk