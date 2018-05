Den unge mor erkender en række af de forhold, hun er tiltalt for, mens hun fortsat nægter andre.

Onsdag går den længe ventede retssag mod Nadia Shila Petersen i gang ved retten i Næstved. Her står den 22-årige ‘De unge mødre’-deltager tiltalt for bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk for godt en kvart million kroner.

Det er mere end et år siden, at sagen først skulle for retten. Flere gange blev den dog udskudt, fordi Nadia Shila og hendes mor, Heidi Pedersen, var flyttet til USA, hvor anklagemyndigheden ikke havde mulighed for at få forkyndt anklageskriftet mod dem. Onsdag kan ‘De unge mødre’-deltageren dog ikke udskyde den længere.

LÆS ALT OM NADIA SHILA-SAGEN HER

Nadia Shila har indtil nu forhold sig tavs til de mange anklager, men i sidste uge åbnede hendes advokat, Hans Mogensen, op for, at hun ville erkende en række af de mange forhold, hun er tiltalt for. Her havde han dog ikke talt de enkelte punkter i anklageskriftet nøje igennem med hende og kunne derfor ikke sige mere på daværende tidspunkt.

Det kan han nu, og i en mail til Realityportalen bekræfter han, at Nadia Shila erkender sig skyldig i en række af anklagerne, når retssagen i morgen går i gang uden hendes tilstedeværelse.

»Nadia Shila erkender 21 forhold, hvor der er taget betaling for varer, der fortrinsvist er solgt via internettet, men ikke er blevet leveret, til en samlet værdi af DKK 36.469,« skriver advokaten.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan komme med Nadia Shila og kæresten ud at tjene

LÆS OGSÅ: ‘Familien fra Bryggen’-Burger: Sådan fik jeg mit navn

LÆS OGSÅ: Ung mor besøger numerolog: Du skal droppe dit fornavn

Afviser andre anklager

Det er dog langt fra alle anklagerne, som Nadia Shila har tænkt sig at erklære sig skyldig i. Som Realityportalen tidligere har beskrevet, så mener politiet, at hun har gjort sig skyldig i dokumentfalsk ved at misbruge NemID og andre personoplysninger til at optage lån. Det nægter hun dog.

»Hun er desuden tiltalt for en række andre forhold vedrørende misbrug af NemID og udnyttelse af personoplysninger vedrørende én bestemt person, hvor hun anklages for uberettiget at have købt ting, optaget lån med videre i dennes navn. Overfor disse anklager påstås frifindelse, da handlingerne ifølge Nadia Shila er sket med pågældendes samtykke og i nogle tilfælde af ham selv,« skriver Hans Mogensen og fortsætter:

»Anklagemyndigheden påstår subsidiært disse forhold henført under 'åger-bestemmelsen' i straffelovens § 282 – eventuelt som forsøg på 'åger' – men det, mener jeg ikke, er retligt muligt.«

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Nye ‘De unge mødre’-deltagere er i familie

LÆS OGSÅ: Nadia Shila lagt i håndjern, da sønnen Kyle blev fjernet

I to tilfælde skulle Nadia Shila og Heidi også havde udlejet en lejlighed, som de allerede var smidt ud af på grund af manglende betaling af huslejen. Realityportalen har tidligere talt med den ene af de personer, der føler sig snydt i den forbindelse, og personen er ikke i tvivl om, at ‘De unge mødre’-deltagerne har brudt loven. Det mener Nadia Shila dog ikke.

»Endelig er hun tiltalt for forud for udrejsen til USA at have fremlejet sin og moderens lejlighed, uden at lejerne kunne få dispositionsret over lejligheden, idet den i mellemtiden – og ifølge Nadia Shila uden hendes vidende – var blevet opsagt af boligselskabet på grund af manglende lejebetaling.«

»Nadia Shila oplyser, at hun havde forventet, at moderen havde betalt huslejen, og at de ville og kunne vende tilbage til lejligheden efter opholdet i USA – et ophold, der på det tidspunkt kun forventedes at ville vare nogle måneder,« slår advokaten fast.

Sagen mod Nadia Shila sættes i gang på onsdag klokken 09:30. Der er i første omgang afsat fire retsdage, men sagens anklager, Mariam Khalil, har tidligere fortalt til Realityportalen, at man satser på at kunne klare det på to eller tre dage.

LÆS OGSÅ: Linse raser mod TV3: Det er totalt til grin

LÆS OGSÅ: Dansk realitystjerne i sorg efter brud fra hemmelig kæreste

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.