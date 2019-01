Nu åbner den unge mor op omkring sin tid som selvskader.

Nadia Shila Petersen har ikke altid haft det nemt, og flere gange har den unge mor været indlagt på psykiatriske afdelinger – blandt andet på grund af selvmordstanker, har hun tidligere fortalt til Realityportalen.

Allerede i en alder af blot 13 år begyndte Nadia Shila at skære i sig selv, efter hun blev fjernet fra sin mor og endte på institution. Det skriver hun i et nyt indlæg på sin blog.

'Jeg begyndte på den institution at eksperimentere med at skære i mig selv, og den følelse, det gav mig, var fantastisk. Det fjernede den indre smerte for en stund, og jeg kunne straffe mig selv fysisk,' skriver hun og fortsætter:

'Det fortsatte jeg med op igennem mine teenageår, og det blev slemt. Hver gang tingene kogte over og blev for svære, fandt jeg mit barberblad og lavede sår på mig selv.'

Den unge mor kom dog ovenpå igen og stoppede med at skade sig selv, men da problemerne for alvor ramte i USA, hvor Nadia Shila blev hjemløs og mistede sin søn, der blev sendt tilbage til Danmark, kom tankerne igen.

I stedet for at fortsætte ind i en ond spiral søgte hun hjælp, og den dag i dag er hun igen ovenpå, fortæller hun i indlægget.

'Jeg har nu to år selvskadningsfri, og dét er fantastisk! Lysten er der ikke mere, jeg har mine børn, jeg tænker på, når tingene er svære. Min smukke datter er mit lys i mørket, og det samme er min søn og lillebror på vej. De er dem, der gør min hverdag værd at leve og livet fantastisk.'

'Før i tiden glædede jeg mig til at gå i seng og sove og blokere verden. Nu ser jeg frem til at stå op til en ny dag med mine kære.'

