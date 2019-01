'De unge mødre'-deltageren mener ikke, at man bare skal flytte til USA uden en plan, men hun er glad for, at hun selv valgte at gøre det.

‘De unge mødre’-deltageren Nadia Shila har oplevet meget, siden hun i efteråret 2016 rykkede teltpælene op i Danmark og flyttede til USA sammen med sin mor, Heidi, og søn, Kyle.

Den unge mor har blandt andet levet som hjemløs og tjent penge ved at tigge på gaden, men følgerne og seerne i ‘De unge mødre’ har siden set, hvordan hun er kommet væk fra gaden og nu har fået bolig sammen med sin mand, Jeremy, som hun også har fået datteren Hope og senere i år får en søn sammen med.

Sønnen Kyle blev sendt tilbage til Danmark, og ‘De unge mødre’-deltageren selv er blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel for bedrageri og åger – en dom, hun dog ankede.

Alt det har hun flittigt delt med følgerne på Instagram, hvor man kan følge med i hendes hverdag. I går fik de mange følgere så selv mulighed for at spørge ind til nogle af de ting, de var nysgerrige omkring. Det skete i en spørgerunde, hun afholdt på story-funktion på Instagram. Her blev Nadia Shila spurgt af en følger, om hun kunne give et råd, hvis man overvejer at flytte til USA.

»Lad være«, lød det kontant fra ‘De unge mødre’-deltageren, der lidt senere gav en uddybende forklaring:

»Det er en langvarig proces. Med Trump i office (som præsident, red.) er den også noget besværlig. En af mine gode venner fra Korea har dog lige fået green card, men han har også været her på et arbejdsvisum i omkring fem år. Man skal i hvert fald sørge for at have arbejde sikret, hvis man ønsker at flytte.«

'Det helt rette for mig'

Senere i spørgerunden gør Nadia Shila det dog klart, at det for hende var skønt at rykke til USA, og det tyder altså fortsat ikke på, at hun har tænkt sig at komme frivilligt tilbage til Danmark. Hun har nemlig fundet ro i det nye land.

»Helt bestemt. Det var en lettelse. I Danmark havde jeg voldsom angst, og selv om den stadig popper op til tider, så kan jeg kontrollere det nu. i Danmark var det daglige panikanfald, og jeg kunne absolut ikke være alene. Det var helt sikkert det bedste valg for mig (at flytte til USA, red.),« skriver hun.

I løbet af spørgerunden afslører Nadia Shila også, at hun fortsætter i ‘De unge mødre’, og seerne får altså derfor fortsat lov til at følge hendes fremtid. Hun kan dog ikke nødvendigvis helt selv bestemme, om den fremtid ligger i USA.

Den 30. og 31 januar skal hendes sag igen for retten i Danmark, hvor landsretten skal vurdere byrettens dom på seks måneders ubetinget fængsel. Hvis de finder hende skyldig, skal den dom formentlig afsones i Danmark, har eksperter vurderet over for Realityportalen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.