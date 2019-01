'De unge mødre'-deltageren har gjort sig mange tanker om, hvordan hun gerne vil føde senere i år.

Nadia Shila bliver inden længe mor igen, når hendes tredje barn kommer til verden. ‘De unge mødre’-deltageren er sat til at føde en søn den 16. maj, og på sin blog har hun delt et indlæg om sine tanker omkring den tredje fødsel.

Både fødslen af sønnen Kyle og datteren Hope endte i kejsersnit, og Nadia Shila håber, at hun kan føde naturligt denne gang. Hun vil ikke sættes i gang, og hun håber, at hun kan gå til uge 42 eller længere, før hun går i fødsel, skriver hun blandt andet.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se, da Heidi slog en stor prut midt under datterens bryllup.

»Og så har jeg et ønske om at forsøge at føde i vand. Jeg har i øvrigt også i sinde. at min mor skal filme fødslen, og når han kommer ud, så jeg kan se tilbage på det efter. Og så vil jeg så vidt som muligt føde uden smertelindring,« fortæller hun også.

Hvis den unge mor ikke får den naturlige fødsel, som hun håber på, så har hun også tænkt over, hvad hun så ønsker.

»Hvis uheldet skulle være ude, og det ender i et kejsersnit alligevel, så ønsker jeg at se, når de trækker ham ud (det kan man nemlig herovre, og det gjorde jeg også med Hope), og jeg ønsker at få ham over med det samme, inden de begynder at gøre ham ren. Jeg ønsker i øvrigt, at der skal være stille på stuen, når de tager ham ud, så vi er de første, han hører.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk