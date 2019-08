'De unge mødre'-deltageren har til tider brug for at være sig selv uden at skulle tage hensyn til en mand.

For en måneds tid siden udløb lejekontrakten på den lejlighed, hvor Nadia Shila, hendes mand Jeremy og Nadia Shilas mor, Heidi, har boet det seneste år.

I en periode var det uvist, hvor familien skulle flytte hen, men for nylig fortalte ‘De unge mødre’-deltageren på sin blog, at familien har fundet en ny bolig.

Jeremy er i første omgang ikke flyttet med i boligen, hvor Nadia Shila og Heidi bor med børnene Hope og Hayden. Og de er glade for de nye omgivelser. Det fortalte Heidi for nylig til Realityportalen, hvor hun delte en række billeder af den nye bolig.

På sin blog åbner Nadia Shila nu op omkring, hvorfor hun i øjeblikket ikke bor med sin mand. Hun slår fast, at hende og Jeremy fortsat er gift, men i øjeblikket deler de altså ikke adresse.

Og det er stort set første gang i fire år, at Nadia Shila ikke bor med en mand.

'Jeg tror desværre, at jeg er en af de typer, der har det fint med at have en mand, men også har brug for at have mit eget space – og især efter at have boet på gaden.'

'Et space, der kun er mit og mine børns, hvor jeg ikke skal tænke på mandens beskidte tallerkener, hans sure sokker på gulvet og vasketøj; et space, hvor jeg ikke altid skal lave mad til ham og behage ham,' skriver Nadia Shila og fortsætter:

'Som kvinde føler jeg det vigtigt at kunne være selvstændig og gøre selvstændige ting. Jeg gider ikke altid tage hensyn til, at der er en mand, der ikke lige gider se ‘Ghost Adventures’, ikke vil have frikadeller med brun sovs og kartofler og ikke have nips ting og sterinlys tændt. Og lige nøjagtigt derfor fungerer det godt, at vi engang i mellem kan skilles og gå hver til sit, sove i hver vores seng og nyde stilheden – i hvert fald for mig,' skriver hun.

Hun siger, at det er anderledes for Jeremy, der godt kan lide at holde i hånd med hende hele tiden og godt kan lide at gå i seng på samme tid. Men det er der altså ikke noget af i øjeblikket.

Her kan du læse hele ‘De unge mødre’-deltagerens blogindlæg.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk